中國1月PMI回落至50 符預期

統計局：未反映疫情影響

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月份PMI顯示需求有所擴張而生產增速放緩，新訂單指數較上月上升0.2個百分點至51.4，連續3個月高於50的擴張區間；生產指數51.3，比上月回落1.9個百分點，與春節前工廠放假有關。另受近期原油等大宗商品價格波動影響，原材料購進價格指數明顯上升2個百分點至53.8，為2018年11月以來高位；出廠價格指數則略下降至49。

西南證券首席分析師楊業偉指出，雖然1月PMI顯示企業景氣度繼續保持平穩，但考慮到反映的是1月20日之前情况，並未充分反映疫情衝擊，因此指標意義不強。疫情短期會增加經濟放緩壓力，2月企業景氣度料將出現下滑。但考慮到疫情衝擊應該多集中在首季，屬於一次式衝擊，因而不用過度悲觀，可繼續觀察疫情發展以及經濟表現。中國物流信息中心引述特約分析師張立群認為，目前正處於防疫關鍵期，疫情影響在1月PMI中尚未顯現，但對近期經濟走勢的影響不容低估。