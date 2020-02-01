兩新股招股 富石金融超購26倍

富石首日錄4.07億元孖展額

富石金融昨日（31日）至下周五（7日）公開招股，計劃發行2.5億股，集資1.5億元，10%作公開發售，招股價介乎0.5至0.6元，一手10000股，入場費為6060.46元，預料於2月19日上市，域高融資為獨家保薦人。

集團主業包括提供證券交易服務、配售及包銷服務，亦透過營運附屬公司佳富達證券向客戶提供服務。被問到會否擔心武漢肺炎下招股影響表現，富石金融執行董事兼風險管理主任吳錫釗認為，香港社會事件及武漢肺炎對集團影響不大，其收入表現仍穩健，相信疫情始終會過去，不擔心現時招股會受影響，有信心可超額認購。

澳達控股未足額

至於另一新股澳達控股，昨起至下周三（2月5日）招股，計劃發售5億股，預料於2月14日上市，招股價介乎0.25至0.35元，集資最多1.75億元，一手10000股入場費為3535.27元，豐盛融資為獨家保薦人。澳達控股擬將集資所得款項用作項目的前期成本，例如購買或支付材料的訂金；現有及新客戶取得新機電工程項目履約擔保；上市後一年內成立機電維護部門及加強公司人力；以及一般營運資金。