恒指夜期失守26000點

鼠年首3交易日 共插水1637點

恒指昨日高開308點，最多升369點見26,818點，但沽貨時機稍瞬即逝，港股隨即見頂乏力，之後沽壓驟增，午後倒跌，曾最多挫153點，低見26,295點，見去年12月5日以來新低，全日收報26,312點，跌136點，連跌三日，主板成交金額1030億元；國指跌84點，報10,240點。

總結鼠年首周三個交易日，恒指累挫1637點，瑞聲科技（2018）累跌10.8%，為全周表現最差成分股；國指累跌735點，成分股中以比亞迪（1211）跌11%為最差。

瑞聲累跌11% 全周表現最差

鼠年開盤日日見紅之下，昨日有230隻股份見52周新低，其中包括中石化（0386）、神華（1088）、中石油（0857）及恒地（0012）4隻藍籌股；全日亦只有12隻藍籌上升，金沙（1928）升1.6%，收報38元，是升幅最大藍籌。

康宏及強積金顧問駿隆昨日公布大跌市前的1月強積金表現。截至1月20日，康宏MPF綜合指數報245.39點，按月上升2.18%，每位打工仔人均賺4512.6元；股票基金當中以美國股票基金表現最出色，日本股票基金表現最差。駿隆數據顯示，截至1月22日強積金回報率平均為1.05%，平均每人賺2332元，表現最佳為股票基金指數，平均回報率達1.47%。