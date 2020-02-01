港1月以來6證券行結業

20從業員受影響

中和證券國際登報刊載廣告指出，該行將於2月26日結業，並呼籲客戶盡快辦理轉貨及轉錢事宜。據理解，該行客戶仍可以沽貨至2月5日，並在之後只能提貨及轉錢到其他證券行，直至結業為止。另據聯交所刊發的會員通知，浚承資本已於1月29日自願停業，海生證券亦於昨日自願停止營業。浚承資本為前洋參大王楊永仁旗下恒發金融改組而成。中小型證券行結業在農曆年假後有明顯加快情況。

在假期前，包括美高證券、雙龍證券及富盈證券亦通知自1月2日、1月13日及1月16日宣告自願停業。當中今月初結業的美高證券，曾經由元亨燃氣（0332）前身毅力工業持有及發起，持股一半，後來由毅力主席林文燦購回股權。換言之單在1月份整個月，自願結業的證券行累計達5家。連同中和，受影響從業員共20人。

據港交所的統計，截至去年12月，份屬C組的小型證券行只佔當月成交1.43萬億元的7.73%。在去年第四季有開業的證券商共658個，為去年最多證券商開業營運的季度。

張華峰：料過年後續現停業

張華峰表示，「此前已估計到有證券商會於過年後會不再營運下去，並且屬無可避免，原因是現時的經營環境偏向大資本、大規模及有能力承銷不同市場產品的證券業界，市場上又有所謂免佣的證券商競爭，而那些純經營買賣賺佣的證券商，益發難以生存，相信類似中和及海生的情況陸續有來。」他又指出，證監會不時加強監管，對微小企業的成本加大，若小證券商沒有轉型，又找不到方法增大資本，根本難以生存，並形容業界有如「神枱桔」般萎縮，情況令人關注。證監會發言人則不作評論。據了解，證券商自願結業需依程序處理客戶，最終結業與否為商業決定。