企業同股不同權 港交所重啓諮詢 股東市值需達2000億 最多每股5票

明報記者 馬迪帆

港交所表示，之前雖一度押後諮詢，與持份者溝通的工作現已完成，因此展開諮詢。諮詢為期3個月，至今年5月1日結束。於本次諮詢中，交易所首提科企「生態圈概念」，作為支持企業WVR的理據之一。諮詢指出，企業股東多數是「生態圈領袖」，若其擁有投票權，可對上市公司提供支援、加強公司地位，並產生協同效應，認為大有裨益。

上市後需持股最少三成

此次諮詢提議企業WVR最多可每股5票，較個人版的最多10票為少，持股要求亦有所提升。要獲不同投票權，企業股東首先須在過去兩年內持有上市公司至少10%股權，並積極參與其管理及業務，上市時及上市後則要持續擁至少30%股權。

更高要求在於，企業股東對上市公司的貢獻須設「難以透過其他方法複製取代」，換言之僅提供投資或技術建議，均不足以使企業股東符合資格。至於何為「難以取代」，交易所則指股東與上市公司要自證處於同一生態圈，關係互惠互利，如分析用戶、數據等。

諮詢建議設「日落條款」

業界此前一直關注會否設「日落條款」，此次諮詢文件亦有提及。文件建議，企業股東不同投票權有效期不超過10年，其後需經獨立股東批准續期，每次續期不超過5年。

投資基金公會兩年前首次回應企業WVR時，曾對建議表示「強烈保留」，並狂轟港交所不欲設日落條款。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明昨日回覆本報認為，最新諮詢某程度上可以釋除當時業界的疑慮。

黃王慈明表示，個人版WVR中若受益人身亡、卸任，或被認為不合資格擔任董事，投票權將會終止，但企業則可能擁有「無限期權利，擔憂特殊權利可能會固化。對於最新諮詢，她表示見到交易所有考慮這一事項，但公會仍會先收集會員意見，再作評論。

股評人David Webb則認為諮詢是為內地科企「量身訂製」（見另稿），不明為何內地的大孖沙對一股一票不滿意，一直想追求特殊待遇。

他更表示，全城注意力着重在武漢肺炎疫情之上，港交所於此時提出諮詢的用意可怖，直問交易所為何不能等待。