王雪紅與夫參與TVB控股股東重組

王雪紅及陳文琦昨日分別申報，確認有份參與在TVB持股26%權益的YL之股東之間的股權重組。此前陳文琦曾經表示悉售TVB股份，但是最新申報顯示，王雪紅仍然透過持股45%的Kun Chang Investment，持有Profit Global的70%，而Profit Global在YL持股14.99%。申報資料同時顯示，在YL股權重組時，黎瑞剛及王雪紅會就其中1707.1萬股TVB股份，即相當於3.9%權益，進行現金交易買賣，卻未見披露實際金額。在完成該技術申報後，連同前述現金買賣股份，王雪紅及陳文琦的持股水平表面由原有26%水平，提高至29.9%。另因為邵氏基金持有TVB亦近3.9%，連同YL手上的TVB共26%權益，持股亦共29.9%，將來該基金在TVB會否與更換股東後的YL共同進退，仍待進一步交代。

本報曾經聯絡陳文琦一方作出查詢，該公司發言人指高層未有回應。通訊事務管理局則表示，至昨日止尚未收到TVB股權變動的申請，並繼續稱已收到無綫有關陳國強辭任董事的書面申報，該申報並沒有包括其他變動。

技術持股增至29.9%

在處理接手陳國強於Young Lion的控制性投票權的工程師徐敬接受本報查詢時指出，今次交易只涉及他和陳國強，他沒有參與王雪紅等與Young Lion的交易，不太了解王雪紅申報的詳情。他及陳國強的交易仍有待監管機構批准，因此未屬公司股東，現階段不適合評論。