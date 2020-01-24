上季負資產宗數急增1.4倍至128宗

金管局：多為銀行職員按揭

這是繼2018年第四季後，本港負資產案例再次破百（見圖），去年第三季本港負資產宗數僅為53宗，涉及3.3億元貸款。另一方面，負資產按揭貸款中無抵押部分的金額亦由去年第三季的700萬元，增至第四季的2500萬元，按季增幅為2.6倍。經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，中美達成首階段協議對經濟有積極作用，不過現時受新型冠狀病毒疫情困擾，為香港以至全球經濟帶來重大隱憂，預計本港今年第一季樓價會有所回落，相信負資產個案繼續有上升的空間，或有機會突破2018年第四季的262宗，因此提醒有意置業人士要量力而為。

上月新申請按揭宗數減17%

另外，去年12月新申請按揭貸款個案為7836宗，按月減少16.7%，新批出的按揭貸款額較11月份減少5.4%至266億元，當中涉及一手市場交易的貸款減少17.7%至53億元；二手市場交易所批出的貸款則增加5.2%至158億元；至於涉及轉按的貸款則減少17.5%至55億元；新取用按揭貸款額錄得214億元，按月減少3.1%。

整體銀行貸款方面，12月的年率化貸款增長為1.1%，全年增長6.7%。至於存款，港元存款微跌0.3%，外幣存款總額則上升0.1%。香港人民幣存款下跌0.9%，於12月底為6322億元人民幣。由於港元存款下跌而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由11月底的90%，上升至12月底的90.3%。

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