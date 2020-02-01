銀行界：按揭估價趨保守 首期宜多預

業內人士指出，以往少有如此大規模及長期在家工作的情况，以致許多審批的工作，「本來一日可完成的，現時拖長至兩三日」。另一方面，大銀行及部分中小銀行在去年下半年承做了大量按揭生意，一來「吃得太飽」，二來仍有不少積存已久的申請，因此銀行都放慢手腳，新申請需要較長時間去處理。

另一方面，基於近日二手樓價有下跌風險，銀行以至按證公司的估價變得更加保守，估價不足的情况比以往多，買家需要預留更多首期資金，否則簽約後銀行又借不足，就有撻訂風險。

QBE暫停處理新按保申請

與此同時，據報本港第二大按保公司昆士蘭保險（QBE）近月暫停承保新按保計劃的申請，只為600萬元以下物業提供八成至九成按揭保險。

本港此前有3家按揭保險公司，市佔率最大的是金管局旗下的按證公司，據了解，昆士蘭保險及美亞保險另外佔有近三成的市場份額。但美亞早在去年中已經停止承保，昆士蘭則在近日開始暫停承接新按保，舊按保計劃亦多數只做套現。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時按證公司仍承做新與舊按保範圍的按揭，因疫情影響令樓巿交投減少，按揭連帶按保申請個案亦縮減，現階段未有基於按保公司減少而影響銀行審批。

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