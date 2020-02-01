陳振英：多屬商業區 影響長者有限

長者可到Circle K郵局提款

陳振英又表示，銀行櫃員機基本維持正常，易辦事前年亦推出「長者提款易」服務，長者可在便利店提款，應可解決日常需求。目前長者可在超過300間OK便利店和所有郵政局使用「長者提款易」服務，持有長者卡的長者毋須購物，可以提款卡輸入密碼提款，每次可提取最多500元，每日最多兩次。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，調整分行服務安排，已綜合考慮各區銀行服務需求、近日到分行的人流情况、鄰近地區分行網點的佈置以及實施分隔工作安排等因素。匯豐表示，安排是因應新冠狀病毒的情况迅速變化而作出的臨時應急措施。有業內人士指出，銀行在選擇暫停的分行時已考慮周邊的網點，在合理路程內會有分行提供服務，暫停服務是迫不得已的措施，可行時會盡快恢復服務。

九龍東立法會議員譚文豪則擔心，銀行關閉分行會令長者不便之餘，亦讓不法分子有機會借幫助長者提款、登記網上理財之名行騙。他希望社署、區內社福機構為長者提供協助。

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