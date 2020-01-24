銀行業抗疫 全港三成分行停業 五大行共關142分行 匯豐︰ATM不受影響

明報記者 歐陽偉昉

自今日起，中銀香港（2388）將有49間分行暫停營業，佔該行逾190間分行約25%，直至另行通知。另外東亞銀行（0023）、南洋商業銀行和建行亞洲各有14至20間分行暫停服務。由下周一（2月3日）起，匯豐、渣打、工銀亞洲等多家銀行將暫停部分分行服務（見表），匯豐強調櫃員機服務不受影響。恒生（0011）則自下周三（2月5日）前，分階段暫停18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心服務。

中銀49分行停業 佔最多

此外，今日起有多家銀行縮短分行營業時間，恒生周六結束營業時間提早至中午12時，大新銀行（2356）營業時間由今日至2月7日，將更改自上午10時開始。招商永隆、集友銀行和富邦銀行，將自下周起提早結束周一至周五的營業時間。

金管局表示，銀行暫停分行服務安排，完全以公共衛生及員工和客戶健康為考慮，減少社區接觸，在維持銀行服務與保障銀行客戶和員工安全兩者間取平衡。早前已有數家銀行暫停或縮短分行服務，金管局指目前沒有接獲銀行員工感染新型冠狀病毒的通報，局方已囑咐銀行，一旦發現旗下員工有感染個案，需向金管局和相關政府機構通報。

金管局：無接獲銀行員工感染通報

金管局建議銀行客戶，盡量使用網上或電話銀行、自動櫃員機或其他電子銀行服務。銀行公會網站亦會定時更新銀行分行的營運情况。

銀行會不斷檢視是否需要進一步調整銀行分行營運安排，局方亦會適時公布有關銀行服務的最新資訊。

全港約逾兩成分行暫停服務，銀行界立法會議員陳振英認為，農曆新年後市民因為疫減少外出，銀行人流減少，相信銀行經近日觀察後決定暫停部分分行服務，可減少患者在銀行內交易，感染職員的機會。部分分行暫停後，銀行亦可預留職員，一旦分行職員受到感染需要隔離，亦有另一組可提供正常服務。

[武漢肺炎]