環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐，整體市場觀望氣氛濃厚，亦有投資者決定沽貨離場。其中，主打納米樓的紅磡環海．東岸，於豬年尾再錄一宗蝕讓個案。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，環海．東岸1C座高層M室，實用面積312方呎，屬1房間隔，以592萬元成交，做價略低市價約5％，實呎18,974元。原業主為投資者，於2016年9月以589.2萬元買入，持貨約3年半，帳面僅獲利2.8萬元或0.5%，惟連同稅項及雜費，實蝕逾20萬元或3％離場。