環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬

【明報專訊】新型冠狀病毒肆虐，整體市場觀望氣氛濃厚，亦有投資者決定沽貨離場。其中，主打納米樓的紅磡環海．東岸，於豬年尾再錄一宗蝕讓個案。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，環海．東岸1C座高層M室，實用面積312方呎，屬1房間隔，以592萬元成交，做價略低市價約5％，實呎18,974元。原業主為投資者，於2016年9月以589.2萬元買入，持貨約3年半，帳面僅獲利2.8萬元或0.5%，惟連同稅項及雜費，實蝕逾20萬元或3％離場。
昇悅居3房 3年來首跌穿千萬
部分業主大幅減價沽貨，中原地產副區域營業經理許永生表示，荔枝角昇悅居錄得鼠年首宗成交，位於8座低層G室，實用604平方呎，3房1廁間隔，業主去年12月放盤，叫價1200萬元，議價後減至999萬元成交，實呎16540元，預料為屋苑2017年5月後3房單位首度跌穿千萬元水平。原業主2014年11月657萬元買入單位，持貨逾5年，帳面獲利342萬元或52%。
另一邊廂，新一批白居二客無懼疫症繼續高價入市，其中牛池灣居屋彩峰苑於豬年尾錄得屋苑今年首宗成交。富誠地產營業董事林柏榮表示，彩峰苑中層7室，實用面積433方呎，可作兩房間隔，獲白居二客以450萬元承接，實呎10393元，呎價為屋苑未補價新高。原業主1997年7月以約90萬元（未補地價）購入，持貨逾22年，帳面獲利360萬元或約4倍。