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十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高

【明報專訊】踏入2020年，二手市場於上半月武漢肺炎未殺入香港前交投活躍，帶動本月全月十大屋苑成交量直逼200宗，為繼去年10月政府放寬按保後，近3個月來新高。業界預料，後市未明朗下，部分業主願意擴大議價空間促成交易，以致整體二手交投出現價跌量升的格局。

康怡本月11宗 急升2.6倍

據統計，十大屋苑中，有6個屋苑成交呎價錄得按月微跌，跌幅介乎1%至6%；成交量方面，則全數屋苑均錄得按月上升，升幅以鰂魚涌康怡花園最為顯著，屋苑本月暫錄11宗成交，較上月全月僅3宗，增幅逾2.6倍，平均實呎16,773元。

屋苑於豬年尾亦錄得一宗3房戶成交，中原首席分區經理楊文傑表示，康怡花園J座中層14室，實用面積835方呎、屬3房套間隔，原業主最初以1580萬元放盤，在累減73.2萬元或約5%後，終以市價1506.8萬元成交，實呎18,046元。

原業主早於1999年以178萬元買入單位，持貨約21年，帳面賺1328.8萬元或7.5倍。

美孚兩房額印鬆綁 轉手帳賺三成

與此同時，荔枝角美孚新邨本月暫錄得30宗成交，領先其他9個主要屋苑，交投量亦較上月增加1倍，平均實呎13,530元則與上月相若。屋苑於春節期間亦有成交。

美聯區域營業董事吳志輝表示，百老匯街124號中層D室，實用面積674方呎，屬2房間隔，新近以912萬元成交，實呎13,531元。原業主於2016年12月以708萬元購入，持貨3年，額印鬆綁期屆滿後轉手，帳面賺204萬元或29%。

至於港島龍頭屋苑太古城，踏入鼠年後共錄得兩宗成交，本月累錄23宗，成交量按月升逾四成，平均實呎19,220元，按月則微跌3%。

太古城價跌量升 均呎1.92萬

市場消息指，太古城天星閣中層A室，實用面積580方呎，屬2房則王間隔，原業主於上月中叫價1200萬元放售，經議價後減價22萬元或2%，新近以市價1178萬元成交，實呎20,310元。

原業主於2010年6月以553萬元購入，持貨近10年，帳面獲利625萬元或逾1倍。

此外，新界區3個主要屋苑，包括天水圍嘉湖山莊、沙田第一城及東涌映灣園本月均錄得逾20宗成交。

相關字詞﹕康怡花園 太古城 美孚新邨 十大屋苑

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