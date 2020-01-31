太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成

畢架山一號高層戶9200萬易手

市場消息指，七重天大廈低層C室，實用2836方呎，原叫價1.1億元，最新劈價至約9500萬元售出，實呎33498元。資料顯示，同廈對上兩層同面積C單位，曾於2018年以1.1億元售出，最新成交價較兩年前同類單位售價低14%。太古地產早於2006年以3,800萬元購入，持貨14年，帳面獲利5,700萬元或1.5倍。

海逸豪園3房3312萬 同類新高

此外，九龍塘畢架山一號18座高層A室，實用2,276方呎，新近以9,200萬元成交，實呎40,422元。原業主2014年以8,000萬元購入，持貨6年帳面獲利1,200萬元或15%。

不過，亦有部分豪宅單位以高價售出，中原副分區營業經理袁顯岸表示，紅磡海逸豪園17座高層C室，實用面積1100方呎、屬3房套連工人套間隔，外望海景，春節假期前以3312萬元成交，實呎30109元，成交價為屋苑同類3房戶型新高價。

原業主於2000年9月以912.6萬元購入，持貨逾19年，帳面獲利2399.4萬元或2.6倍。