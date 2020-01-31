深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗

由南豐發展的南區深水灣徑8號超級豪宅項目，近月推出部分單位放租，並以錄得數宗租務成交，其中一個頂層複式連天台單位，便以月租約60萬元租出，為南區罕有的大額分層租務成交。

部分豪宅單位轉售為租

據代理資料顯示，深水灣徑8號去年第四季錄得2宗大額租賃，最貴一伙為實用面積7939方呎的2座頂層C室，連362方呎平台、3185方呎天台，並附設私家泳池，5房連書房間隔，月租60萬元，呎租約75.5元。

另一宗租賃，即是一座高層A室，實用面積3407方呎，4房間隔，據悉月租約23.8萬元， 呎租約70元水平。除上述2伙外，對地產代理透露，發展商目前主要放租單位集中於第1座A室，實用面積同屬3407方呎，低層叫租約22.5萬元，呎租約66元，高層叫租約25萬元，呎租超過73元。

事實上，早在2018年7月，即項目正式推出發售前，該盤已率先錄得4宗租賃，租客全部以公司名義登記，公司董事一律為南豐、豐資源高層及相關人士。其中最矚目是實用12,566方呎的1號屋，月租達92萬元，呎租約73.2元；實用面積7,710方呎2號屋，月租55萬元，呎租約71.3元。

項目推售前已錄4宗租賃

至於另外2伙，即18樓至19樓A室及18樓至19樓D室，實用分別6,529及5,785方呎，月租約45萬及42萬元，呎租68.9元及72.6元。

深水灣徑8號設有52個單位，由2018年10月錄首宗成交以來，至今售出9伙，最矚目是去年4月以6.0544億元售出的一座地下B單位，實用面積7,568方呎，另設2,983方呎花園，實呎8萬元，以成交價計為亞洲最貴重分層單位。

事實上，深水灣徑8號獲不少中港名人追捧，如已故新世界（ 0017）創辦人鄭裕彤之女兒孫鄭麗霞及女婿孫耀江去年初以超過5.2億元購入項目2座7樓C室及一座7樓B室，實用面積分別為4214及3641方呎，實用呎價分別69,300及62,800元。至於阿里巴巴兩名創辦人師昱峰及妻子金媛影，早於2018年底以約5.6億元購入項目2座10樓C室及一座10樓B室。