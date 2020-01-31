經濟

香港地產

下一篇 上一篇

深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗

【明報專訊】受反修例社會運動影響，加上近期疫症蔓延，超級豪宅交投放緩，此外一手空置稅亦殺到，部分豪宅新盤轉售為租。

由南豐發展的南區深水灣徑8號超級豪宅項目，近月推出部分單位放租，並以錄得數宗租務成交，其中一個頂層複式連天台單位，便以月租約60萬元租出，為南區罕有的大額分層租務成交。

部分豪宅單位轉售為租

據代理資料顯示，深水灣徑8號去年第四季錄得2宗大額租賃，最貴一伙為實用面積7939方呎的2座頂層C室，連362方呎平台、3185方呎天台，並附設私家泳池，5房連書房間隔，月租60萬元，呎租約75.5元。

另一宗租賃，即是一座高層A室，實用面積3407方呎，4房間隔，據悉月租約23.8萬元， 呎租約70元水平。除上述2伙外，對地產代理透露，發展商目前主要放租單位集中於第1座A室，實用面積同屬3407方呎，低層叫租約22.5萬元，呎租約66元，高層叫租約25萬元，呎租超過73元。

事實上，早在2018年7月，即項目正式推出發售前，該盤已率先錄得4宗租賃，租客全部以公司名義登記，公司董事一律為南豐、豐資源高層及相關人士。其中最矚目是實用12,566方呎的1號屋，月租達92萬元，呎租約73.2元；實用面積7,710方呎2號屋，月租55萬元，呎租約71.3元。

項目推售前已錄4宗租賃

至於另外2伙，即18樓至19樓A室及18樓至19樓D室，實用分別6,529及5,785方呎，月租約45萬及42萬元，呎租68.9元及72.6元。

深水灣徑8號設有52個單位，由2018年10月錄首宗成交以來，至今售出9伙，最矚目是去年4月以6.0544億元售出的一座地下B單位，實用面積7,568方呎，另設2,983方呎花園，實呎8萬元，以成交價計為亞洲最貴重分層單位。

事實上，深水灣徑8號獲不少中港名人追捧，如已故新世界（ 0017）創辦人鄭裕彤之女兒孫鄭麗霞及女婿孫耀江去年初以超過5.2億元購入項目2座7樓C室及一座7樓B室，實用面積分別為4214及3641方呎，實用呎價分別69,300及62,800元。至於阿里巴巴兩名創辦人師昱峰及妻子金媛影，早於2018年底以約5.6億元購入項目2座10樓C室及一座10樓B室。

上 / 下一篇新聞

憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
金沙上季收入增10% 利潤微跌
金沙上季收入增10% 利潤微跌
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
永安料去年盈利跌55%
永安料去年盈利跌55%
龍湖富力內地商場減租
龍湖富力內地商場減租
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產
Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
微軟上季收入破紀錄
微軟上季收入破紀錄
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
盧駿匡：投資者看好首長國際
盧駿匡：投資者看好首長國際
力伍：抗擊武漢肺炎
力伍：抗擊武漢肺炎
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
渣哥茶記明「封關」試業
渣哥茶記明「封關」試業
交銀無限期關閉8分行
交銀無限期關閉8分行
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
周顯：中港競爭力存差異有因
周顯：中港競爭力存差異有因
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬