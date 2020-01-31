無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨

明報記者 林可為

單位總數710伙，以首推折實均呎1.13萬元、貼近嘉湖山莊二手呎價招徠的Wetland，本月初推出至今已累售約700伙、套現約45億元，個別低座實用1272方呎特色戶的成交價，更高逾1860萬元，創天水圍住宅新高價紀錄。新地副董事總經理雷霆表示，提供699伙的Wetland第2期，有機會於下月初獲批預售，集團會按市况作出適當賣樓安排。他強調，集團在售樓處加強防疫工作的同時，更加視集團員工、買家的安全為首要考慮。

雷霆：加強售樓處防疫工作

市場人士指出，由於Wetland向隅人客眾多，第2期大有機會於下月推出應市。事實上，以本月整體新盤成交約1180宗計，Wetland售約700伙，佔同期整體成交量近六成，為今年首個紅盤。

至於同系已屆現樓的港島東半山CENTRAL PEAK，雷霆指地盤美化工程及示範單位已近完成，預計可緊接Wetland第2期之後推出。另會德豐（0020）地產常務董事黃光耀表示，集團旗下早前已獲批預售樓花、單位總數503伙的將軍澳日出康城9C期，銷售部署工作仍在籌備中，集團會留意市場環境，再落實具體推售時間表，並認為疫情對新盤定價無大影響。至於去年已相繼開售的9A期MARINI、9B期GRAND MARINI，目前累售近860伙、套現近70億元。

全城關注疫情，但亦有發展商趁港鐵屯馬線1期將於2月14日通車，推出旗下啟德新盤餘貨。 嘉華（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，在港鐵新支線通車效應帶動下，啟德嘉峯匯將有新一輪推售部署，而現餘約240伙待售的大埔白石角嘉熙，預料短期可獲滿意紙，稍後以現樓形式推售；全新盤方面，九龍嘉林邊道2號項目亦擬年內推出，提供5伙特色大戶。

信置員工入辦公室前須量體溫

另信置（0083）副主席黄永光向集團員工發表書面寄語，強調員工的安全和健康是集團一貫首要考慮，集團亦已添置非接觸式紅外線體溫計，最快下周起，員工進入尖沙嘴中心辦公室範圍前須先量體溫。