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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：封城不封關 恨錯難返

【明報專訊】在農曆新年幾天假期，我沒有在馬場跑步，轉移到山頂跑，返工之後，我才發覺康文署將馬場封了，這點我覺得很奇怪，香港政府在受盡壓力之下才封幾個人流較少的關口，但康文署轄下的場地，咁容易就可以全部關閉，我想請問政府官員，封了所有康文設施對解決武漢肺炎有什麼幫助？如果沒有病毒傳入，根本就不用關閉所有康文設施，或者大型活動是應該停止舉辦，但毋須關閉所有康文設施。

對別人仁慈 對自己殘忍

在武漢封城之後，我曾經撰文話香港應該封關不封城，現在變成封城不封關，如果畀我揀，我寧願不封城不封關。大家從網上睇到武漢的相片，人影都唔多一個，雖然有評論員覺得很平靜，但我覺得很恐怖，如果長此下去，任由「帶菌者」進入香港，很快香港又會好似武漢一樣，其他地區的人睇到香港相片會覺得很恐怖，我最怕的就是香港唔封內地關口，但其他國家就撤僑，限制香港人入境，變相香港就是被人封關，這就是對別人仁慈，對自己殘忍。

港官最好認衰 按形勢改政策

現在政府官員最好做法就是認衰，立刻順從民意，其實，政策是根據形勢而轉變，現在形勢有變，武漢肺炎不斷擴散，沒有一個專家夠膽講已經過了高峰期，中央政府不但會體諒香港封關，甚至認為香港封關是聰明做法，為內地留了一條通道，特首應該大膽向中央反映，封關其實是體驗一國兩制最佳例子。

有人話香港現在只不過確認了10宗武漢肺炎，又沒有不幸事件，毋須要封關，我認為等到有香港人死，尤其是前線的工作人員包括醫護、海關，公共交通等，香港政府就難辭其咎，如果再不果斷封關，建制甚至會同香港政府割蓆，否則下一次立法會選舉一定會輸到很「肉酸」。

倘菲傭撤走 港失金融中心地位

我的家務助理對我說，如果香港政府仍然不封關，她們就會去信要求菲律賓政府撤僑，如果到了這個地步，香港想不封關都不行，因為有超過30萬菲律賓家務助理在香港工作，沒有她們的後勤支援，不少人不能夠出外工作，香港就會失去金融中心這個地位，總之，政府仲唔封關，一定恨錯難返。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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