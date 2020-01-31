譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）

航天業是另一最重要的先進製造業。30多年來，波音都是美國的最大出口商，營業額佔美國GDP的0.5%，產業鏈更為美國締造數十萬份高收入的製造業工作崗位。

但近年波音已明顯出現嚴重管理、企業文化、設計、製造技術、質量，甚至安全問題。過去一年多，連環發生兩宗嚴重737 Max空難，對波音以至整個美國航天業，都打擊甚大。波音的八成訂單以上都是737 Max，如不能成功解決問題，重拾全球客戶和乘客信心，波音前景堪虞。其實除737 Max有嚴重問題外，愈來愈多波音的內部whistleblowers（醜聞揭發者）爆料，其他款式如777，也有嚴重質量問題。

內部爆料 777也有嚴重質量問題

737 Max的問題非常根本，牽涉到整體設計。起因是737的基本設計已超過50年，本來是一架單通道的中型飛機，機身亦比較矮，方便當年走樓梯上飛機的安排。但後來因應需求增長，每代737的設計都加長加大，所以亦需要更大更高效率的噴射引擎，因而到了737 Max，需要調高整架飛機，連機頭的角度，都要稍為往上翹。但這角度傾斜又帶來其他問題，就是起飛時，如角度太傾斜，或出現非常危險的引擎死火事故，所以又要安裝一套MCAS軟件系統，當感應到角度太斜的時候，就會把機頭角度拉低。在兩次意外中，問題正出現在此，單一感應器似乎出了錯，錯誤以為上升角度太傾斜，所以不停把機頭拉低，連機師都無法矯正，結果飛機撞落地上。

以我了解，現在的主要解決方法，無非只是多加幾個感應器，希望不會同時顯示錯誤訊號，那麼MCAS就不會亂把飛機頭拉低。但這只是個治標不治本的方法，仍未解決飛機設計已經過時的根本問題。

波音不想重新設計一架中距離飛機是可以理解的，因為需時最少十年，即是等如把市場拱手相讓給Airbus（空巴）或甚至中國。但小修小補就真的能解決問題嗎？波音去年不斷放風在年底前737 Max必能重新起飛，但最後當然不能做到，結果需要停產，炒掉CEO，不少供應商也受到影響，也開除了數千名員工。2018年波音交了超過800架飛機到客人，去年急跌至只380架（Airbus交了863架），是美國製造業衰退的主因之一。

今年什麼時候能重獲FAA批准重飛仍是個謎，估計最快到要到年中。波音近日增加了100億美元貸款，似乎財政都有點緊絀，股價表現就更差。

其實更深遠的問題是，即使FAA批准重新起飛，但其他國家對FAA的決定仍有信心嗎？第二宗埃航意外發生後，中國是最先禁飛737 Max的國家，當時甚至被罵是政治決定，但後來所有國家跟隨，當時FAA仍不停護短，堅持737 Max是安全的，但最後仍需決定禁飛，但公信力已蕩然無存，現在FAA自己也成為了美國司法部的調查對象！

我在美國見過波音的前CEO，總法律顧問更見過多次面，是位退休上訴庭法官，態度有點高傲，仍堅持其他人以法官名銜稱呼他。他更為波音辯護，把責任賴在獅子航空（Lion Air）和埃航的機師訓練不足頭上，更說只是不方便在傳媒中這樣講。但近日流出波音內部通訊，訓練員又極卑視Lion Air的增加訓練申請，因為波音一直標榜737 Max操作簡單，跟上代一模一樣，所以毋須再培訓，可省卻不少成本；原來是致命的謊言。

波音成中美貿易博弈重要棋子

波音的命運也成為了中美貿易博弈的重要棋子。中方仍不願答應再訂波音飛機，既有安全問題，亦是要求美國放鬆華為禁令的重要籌碼。即使再買波音客機，可能無非答應落實早已預訂的部分飛機，所以雖然中方答應增購2000億美元美國貨，其中或包含一些水分。

長遠一點，更重要的是中國的C919大飛機，也處於密鑼緊鼓的測試階段。C919也面臨不少技術問題和延誤，希望最快可在2022年初次在國內啟用，國際上則應是5到7年後的事了。這是一個結合全球技術的全新設計，相信必比737 Max先進很多，甚至可媲美Airbus的A320。

Elon Musk取代Steve Jobs做潮流教主

近年美國工業的最大，幾乎唯一亮點，無疑是由「兩次移民」Elon Musk領導的Tesla（不是他創立的）。Tesla正帶領全球的EV革命，甚至雙重的AI無人駕駛革命。Musk已取代Steve Jobs（喬布斯）的潮流教主地位，其實Musk的科學和工程知識水平，甚至創意，都遠超過Jobs。

當然實現如此大的夢想，非常困難，各種技術、商業、政治和金融挑戰都極多，况且Musk也非完人，當然經常犯錯。從前他經常作出太早和太樂觀的製造和銷售預測，所以不少投資者不信任他和喜歡沽空Tesla股票。一年多前，不少人甚至擔心它快將破產。在意興闌珊時（加上high high地），Musk tweet說已找到資金支持他以420美元一股來私有化Tesla，但後來被識破是虛假消息，結果被美國證交會（SEC）罰款數千萬，且逼他辭去董事長一職，但仍可當CEO。

其實不用坐牢已算放他一馬，但這件事反而是對他的一個wake up call，之後他行為收斂了很多，集中精神在加快擴產製造Model 3，宣布新產品如極吸睛的Cybertruck，似乎Model Y也將提前交貨。去年達標交車超過36萬台，股價在半年內飈升近兩倍，成為美國有史以來第一間市值千億美元級汽車公司。

其實過去一年多，Tesla最關鍵的發展在中國。聰明地，當Musk最沮喪低落時，中國向他伸出援手，成功吸引他選址在上海建造第三間Gigafactory。當然條件非常豐厚，批准Tesla成為第一家全外資汽車公司，貸款超過100億元人民幣，更以破紀錄速度，僅11個月時間建成這家超先進工廠（工廠技術含量遠比產品本身高），已開始交貨！有人形容Tesla到中國生產，重要性等同甚至超過當年蘋果把生產供應鏈帶來中國。手機生產技術已成熟，中國已領先全球，即使蘋果真的被迫把生產撤出中國，也無所謂，反而EV和相關AI技術和供應鏈更新，對未來經濟和環保更重要。

滬設超級工廠 Tesla變中國概念股

中國汽車市場遠比美國大，Tesla成敗，很大程度上將取決在中國。所以Musk在上海開幕典禮上非常開心，手舞足蹈，更宣布將成立設計中心，設計一台中國生產，但出口到全球的全新車款。在很多投資者心目中，Tesla已成為最重要的一隻中國概念股。

當然Musk的最大夢想是太空，甚至想把火星地球化和殖民。他創立的SpaceX，火箭發射技術領先全球，成本低及載貨量最大，最近SpaceX剛通過NASA的火箭緊急逃生測試，將考慮跟SpaceX合作。過去NASA倚賴波音帶頭的集團發射衛星，性價比極差，成本是SpaceX的5倍以上。

中國應引入SpaceX火箭發射技術

太空已成為軍、商必爭之「地」，美國已宣布成立Space Force，近日委任John Raymond將軍為首位指揮官。第一間民營太空旅遊公司Virgin Galactic亦已上市，表現瘋狂，兩個月內升近兩倍，市值38億美元。SpaceX比Virgin Galactic大很多，估值超過500億美元。

如果我是中央政府，必對SpaceX感興趣，會企圖把它的技術也引進到中國，跟不錯的本國技術結合起來。但太空技術比EV和AI更敏感，如要成功把SpaceX吸引來中國落戶，可能需要先說服Elon Musk第三次移民……

（中環資產持有波音、蘋果及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]