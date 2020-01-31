周顯：中港競爭力存差異有因

這位「三點不露」的少爺，有另一宗趣事，就是他每晚都蒲，每晚都同人吵架，因此每晚都「吹雞」，叫幾百人圍在樓下，保護他出來。一個人500元，一晚都係幾萬元，他當然付得起。有人笑說，就是這筆錢，養活了不少黑社會，後來他垮掉了，黑社會少了這筆固定收入，不知是不是這個原因，統統走去賣翻版了。（500元之中，有200元是由大佬拿走了，細佬只拿300元，通常站兩至三小時，有時半小時可搞掂。）

「錢多沒用 不怕輸和敢投資才有用」

這位少爺當然沒聽過一個故事，就是在上世紀1980年代，有人要找某位大明星拍戲，其經理人圍了幾百人在樓下，結果4個大陸人，拿着4支槍，幾百個香港黑社會沒人敢動，4個大陸人直接上了經理人辦公室，用槍指着經理人的頭，成功的用很低的片酬請大明星拍了一部戲，收了幾百萬元票房。（按﹕這部江湖片的片名是6個字。）

這證明了，人多沒有用，不怕死和打得才有用。不過香港人向來沒有戰鬥力，內地人的戰鬥力比香港人強上100倍，因此才有大圈幫的出現。這也好比，錢多沒有用，不怕輸和敢投資才有用，你看看大陸人搞房地產，借九成，賺5%，都肯投資，狼性多強！但香港的地產發展商，兩成槓桿都嫌多，三成投資回報都嫌少，相比之下，就知誰更有競爭力了。

[周顯 投資二三事]