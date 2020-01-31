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劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股

【明報專訊】港股再度急挫，恒指低開130點後反覆向下，尾市最多跌830點，低見26,330點，收市26,449點，跌711點或2.62%；國指跌2.77%。大市成交1244億元，高於60天平均四成半。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌3.38%、3.29%，中小型股繼續跑輸。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率4比96，跌逾3%佔下跌股份超過五成；大市連續兩日大規模下跌，沽壓極為沉重。至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，全線向下，燃氣供應、房託基金跌約1%，表現已經最強；公用事業、電訊跌小於1%，已經發揮了防守作用，跑贏指數及大部分行業。今年曾經氣勢如虹的行業成為拋售對象，科技器材挫近8%，教育、醫藥保健、軟件服務跌4%至5%不等。

小米中印市場表現佳

防疫及減低民眾大規模流動的措施，打擊經濟活動，除了零售、餐飲受到直接衝擊，部分產業的供應鏈亦大受影響，包括科技、汽車零部件製造可能面臨延後，並拖累整個行業。熱炒科技股因而重創，連強勢的中芯（0981）、京信（2342）、小米（1810）也跌7%至12%；不過，今年至今，小米仍累升9%，中芯、京信累升兩三成，近日的跌幅相對早前升幅只是回調。

此外，利淡消息掩蓋了一些利好消息，如去年第四季印度智能手機市場中，小米市佔率繼續高居榜首位置，而在中國市場的市佔率亦有反彈，升至近一成。內地及全球的消費及5G發展進度或會到疫情影響，但需求及大方向不會改變，一旦市况回穩，相信相關股份會率先反彈。

國家大力支持環保新能源 留意信義光能

事實上，除了熱炒的科技股，其他強勢股亦遭到拋售，憧憬受惠疫情的電商、互聯網平台、遊戲股平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）、金山軟件（3888）跌逾半成；其他今年強勢的股份維達（3331）、宇華（6169）、海螺創業（0586）、信義光能（0968）都受壓。

5G以外，環保新能源也是國家大力發展方向，去年下半年隨着光伏發展及政策方向明朗化，光伏市場需求回升，加上全球光伏需求穩固，光伏行業再受到關注，信義光能的股價去年下半年累升逾四成，近月相對同業如保利協鑫（3800）、福萊特玻璃（6865）穩步向好，即使月初遭到控股股東大手減持，市場亦迅速消化，股價急挫後回升，之後更創新高。

近日信義光能跟隨市况下滑，預計50天線約5.4元有支持，入市可以上一次配售後急挫低位約5.2元為止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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