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張兆聰：中資航空股疫後料大彈

【明報專訊】恒指昨日跌711點，收報26,449點，成交金額1243億元。恒指跌破27,000點支持位後跌勢不斷加劇，一方面內地新增確診人數持續上升，兼且出現不同地區拋物線式上升的情况，而美國企業業績好壞參半，賽思靈直指全球5G建設速度遠遜預期，昨日半導體、手機設備股、5G概念股全線大跌，也引發日韓台股市大跌，首日復市的台股更是大瀉5.75％。港股兩日累瀉1500點，強股弱股全都大跌，全個市場都已「散散哋」，現只能期望外圍股市撐住，逐步消化沽壓。

受疫情影響，中港股市過去兩周持續下跌，但全球股市一直偏好，但農曆年假後外圍也開始轉弱，日韓股市昨日沽壓沉重，美股周三晚也衝高回落。前期市場的愛股如美團（3690）失守100元大關後顯著向下，騰訊（0700）高位呈小頭肩頂，跌穿380元後一度直撲370元關口，友邦（1299）失守80元關口後亦失去承接力。筆者原以為27,000點可以一守，當時憧憬科技股偏強能撐住大市，但昨日市場擔心疫情持續令復工無期，加上全球5G建設進展緩慢，失去領導板塊後港股便自由落體式下跌。

航空股跌近多年低位 跌勢放緩

全球跌市另一個可能的擔憂是世界衛生組織（WHO）或宣布武漢新型肺炎為公共衛生緊急狀態。其實世衛總幹事日前高度讚揚中國抗疫出色，各國應表示感謝，已被譏諷是「中國衛生部」，不可能與中國對着幹。但武漢肺炎高度傳染性，波及全球的事實擺在眼前，昨日就連尚未「中招」的俄羅斯也對中國發出旅遊警示，世衛面對的國際壓力將愈來愈大。若宣布緊急狀態，中國對外的人流和物流都會受到重大影響。為對抗疫情，春節假期延長已打亂生產部署，客戶訂單隨時轉向其他地方，若再遭此打擊外貿受阻，中小型企業很難捱得住。反過來其他地區的貨物供應也會受到影響，就連蘋果也開始擔心3月以後的產品供應。這種擔憂充分體現在美國10年期債息失守1.6厘關口一事上。

銀娛跌穿50元分段收集

現時市况其實應該靠邊站，但進取者也可拉開價位分段入市。強勢股現正捱沽，加上估值不便宜，暫不是好的入市對象，反而中資航空股開始貼近多年低位，跌勢正放緩，若如內地專家鍾南山所言2月中旬疫情會開始見頂，則屆時反彈力度亦會強。

周三曾傳出美國考慮斷航來阻止病毒到美國，但特朗普已表明由航空公司自行決定，應該不會出現這一悲觀情景。國航（0753）昨日跌幅小於大市，現價已貼近過去兩年低位6.13元，市帳率0.8倍更是多年最低，進取者可於6元邊候低入市。

至於濠賭股，筆者覺得仍在等待終極一跌。一方面，估值與2018年低位尚有一段距離，以銀娛（0027）為例，今年預測EV/EBITDA為12.6倍，2018年低位為10.8倍，2016年更曾低於10倍；另一方面，20天歷史波幅現為45％，而由2012年至今，每次恐慌下跌多以升至60％才結束。若銀娛由現價再跌5％至10％，跌穿50元關口，則會是分段收集的機會。

[張兆聰 還看今朝]

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