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經濟
2020年1月31日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
金沙上季收入增10% 利潤微跌
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
永安料去年盈利跌55%
龍湖富力內地商場減租
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
微軟上季收入破紀錄
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
盧駿匡：投資者看好首長國際
力伍：抗擊武漢肺炎
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
渣哥茶記明「封關」試業
交銀無限期關閉8分行
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
周顯：中港競爭力存差異有因
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬
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技術取勝：龍湖31.5元不容有失
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【明報專訊】永達7.8元料有承接（圖）
華潤水泥9元成首支持位（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
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