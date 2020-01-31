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力伍：抗擊武漢肺炎

【明報專訊】受武漢肺炎疫情影響，1月20日，口罩生產商天津泰達（深：000652）飈升9.89%，上海龍頭（滬：600630）漲10%，醫藥公司江蘇四環生物股份（深：000518）、魯抗醫藥（滬：600789）、海王生物（深：000078）升10%。1月29日，恒指開盤大跌3.03%，細分板塊漲跌不一，抗擊疫情，資金流向醫療板塊，中國醫療集團（8225）大漲逾兩倍；汽車、運輸、航空股集體下跌。截至午間收市，東航（0670）、南航（1055）、國泰（0293）分別跌4.22%、3.86%、2.94%。影視娛樂板塊走勢低迷，歡喜傳媒（1003）跌近10%。阿里影業（1060）跌7.87%，貓眼傳媒（1896）跌6.54%。A股推遲至2月3日開市。

鼠年開盤大跌 資金湧醫療股

臨近農曆新年，一種新型冠狀病毒突襲武漢，一座擁有上千萬人口的城市。在疫情初期，當地政府有意隱瞞，引導公眾放鬆警惕，貽誤防疫工作。隨着春運人口返鄉，疫情蔓延至全國和國外多個國家，導致疫情愈發嚴峻和複雜。截至1月30日凌晨零時，該病毒感染的全國確診人數為7711例，疑似病例12,167例，已超SARS感染確診人數。雖然國際衛生組織尚未將此列為全球突發公共衛生緊急事件，但不斷調升風險等級。多國暫停來往中國航班，撤離駐武漢外交人員和家屬。

經過科學研究，人類對它有幾點認識：（一）與SARS病毒同源性85%；（二） 潛伏期短則一天，長則14天，潛伏期亦有傳染性；（三）感染後症狀不盡相同，甚至無症狀，雖無症狀但亦可傳染；（四）已確認的傳播途徑有呼吸道傳播和接觸傳播，其他管道還未確定；（五）病毒矛頭直指武漢某海鮮市場，但據《財新》報道首宗患者未去過該市場。

初期武漢政府隱瞞疫情 貽誤防疫

疫情當前，國家主席習近平指示要把人民生命安全和健康放在第一位。防控疫情方面，醫學專家表示重在識別、控制、隔離、醫治傳染源。中國正採取史無前例的措施遏制疫情蔓延：全國各省啟動重大突發公共衛生事件一級響應，多省派出醫療隊馳援武漢，科研團隊全力研製疫苗，興建武漢火神山、雷神山醫院，武漢封城；延長春節假期，各級政府延遲企業復工，推遲學生開學時間以限制人員流動和交通運輸；取消公共活動，呼籲民眾不出門、不聚會，出門時必定要戴口罩，保護自己和他人。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]

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