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盧駿匡：投資者看好首長國際

【明報專訊】受到武漢肺炎疫情影響，恒指在春節假期後首個交易日低開超過700點，並且出現一個大型下跌裂口，反映市場情緒恐慌。不過部分股份未有留下下跌裂口，表示抗跌能力相對較強，其中一隻是首長國際（0697）。反映投資者看好公司前景。 

未留下跌裂口 抗跌力相對較強

在過去一年首長國際先後引入中集集團、新創建集團、歐力士集團、厚樸投資、經緯中國及京東成為公司的戰略股東。參考1月20日的公告，經緯創投旗下基金Matrix Partners V及Matrix Partners V-A將兌換可轉換債券。持股比例分別由1.172%及0.178%增加至2.887及0.3%。此外，首長國際設立合伙企業，從事停車位的投資業務，並通過租賃、管理和處置相關停車位資產而獲得收益。當中包括位於內地廣州市開發的各類物業，包括花都區、白雲區、海珠區和番禺區各1個停車場及黃埔區3個停車場。預期合伙企業的成立和收購將為集團停車管理方面的收益帶來協同效應。

過去兩年集團已獲取的重點項目包括京滬兩地4座機場，以及以中日友好醫院、新世界百貨為代表的多家醫院、核心商圈商業辦公項目。

至於派息方面，首長國際計劃在2019至2022年，每個財年至少派息7億港元。技術上，現時股價於0.335至0.405元的區間上落（見圖）。預料在突破後將會有明確方向。然而，區間的底部將會成為短期支持。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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