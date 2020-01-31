經濟
國際金融
下一篇 上一篇

微軟上季收入破紀錄

【明報專訊】科技巨企facebook（fb）及微軟上季收入及利潤勝於預期。受雲端業務帶動，微軟錄得破紀錄的收入，且毛利率不斷向上，股價早段升3%創新高。反觀面對公眾質疑及更多政府審查的fb，雖然用戶和收入維持增長，惟上季開支按年大增51%，拖累經營溢利率下滑，股價早段曾跌8%。

fb開支大增 經營溢利率下滑

fb上季核心平台的每日活躍用戶維持強勁增長，按年增加9%至16.6億人，延續了一年半以來增幅超出預期的趨勢。不過fb上季收入僅增長25%至211億美元，增幅為fb上市以來最慢。上季利潤按年更僅增7%至73億美元，增幅較2018年大幅萎縮。法律等開支增加也蠶食了利潤率，fb目前的經營溢利率為42％，去年同期為46％。

面對歐美監管機構加強審查社交網絡內容及打擊壟斷行為，fb的經營將面臨重重挑戰。fb行政總裁朱克伯格稱，今年美國大選年將會是緊張的一年，fb一些長期研究將開始見到成果，公司的業務發展勢頭強勁。不過隨着fb在安全方面增加投資，支出將會攀升。fb當前的法律成本也不斷上升。該公司已就伊利諾伊州一宗訴訟，原則上達成價值5.5億美元的和解協議。fb在這起訴訟，被控錯誤地將照片用於人臉識別。fb預計，當前財季的收入增長可能較第四財季慢，增幅可能「低至中個位數百分點」，原因是公司業務已經成熟，且私隱法規對投放定向廣告有所影響。

此外，雲端業務迅速擴張，助微軟在2020財年第二財季總收入增長14％至破紀錄的369億美元，利潤增38%至116億美元，勝分析師預期。微軟上季商業雲業務收入按年增長39％至125億美元。包括Azure雲計算服務及Office 365軟件在內的商業雲業務，毛利率增至67％，是連續4個季度上升，預期今年這比率仍會繼續向上。過去12個月，微軟股價上漲63％，幾乎是納指升幅的兩倍。

考慮到微軟已投入大量資金來推動雲端業務增長，而毛利率繼續上升，令市場人士驚訝。微軟表示，毛利率提高反映雲計算業務的巨大機遇。

微軟多個部門上季的收入都有所增長，Azure銷售額按年增長62％，增幅比第一季更大。包括傳統視窗（Windows）個人電腦作業軟件業務、Xbox遊戲業務及Surface硬件在內的部門，上季銷售額出乎意料錄得1.7％的按年升幅，銷售額達132.1億美元。由於微軟本月結束對視窗7軟件的支援，大型企業客戶購置了新的視窗系統設備，推動了PC相關業務的銷售。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕雲端 股價 微軟

上 / 下一篇新聞

憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
金沙上季收入增10% 利潤微跌
金沙上季收入增10% 利潤微跌
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
永安料去年盈利跌55%
永安料去年盈利跌55%
龍湖富力內地商場減租
龍湖富力內地商場減租
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產
Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
盧駿匡：投資者看好首長國際
盧駿匡：投資者看好首長國際
力伍：抗擊武漢肺炎
力伍：抗擊武漢肺炎
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
渣哥茶記明「封關」試業
渣哥茶記明「封關」試業
交銀無限期關閉8分行
交銀無限期關閉8分行
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
周顯：中港競爭力存差異有因
周顯：中港競爭力存差異有因
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗
深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬