fb開支大增 經營溢利率下滑

fb上季核心平台的每日活躍用戶維持強勁增長，按年增加9%至16.6億人，延續了一年半以來增幅超出預期的趨勢。不過fb上季收入僅增長25%至211億美元，增幅為fb上市以來最慢。上季利潤按年更僅增7%至73億美元，增幅較2018年大幅萎縮。法律等開支增加也蠶食了利潤率，fb目前的經營溢利率為42％，去年同期為46％。

面對歐美監管機構加強審查社交網絡內容及打擊壟斷行為，fb的經營將面臨重重挑戰。fb行政總裁朱克伯格稱，今年美國大選年將會是緊張的一年，fb一些長期研究將開始見到成果，公司的業務發展勢頭強勁。不過隨着fb在安全方面增加投資，支出將會攀升。fb當前的法律成本也不斷上升。該公司已就伊利諾伊州一宗訴訟，原則上達成價值5.5億美元的和解協議。fb在這起訴訟，被控錯誤地將照片用於人臉識別。fb預計，當前財季的收入增長可能較第四財季慢，增幅可能「低至中個位數百分點」，原因是公司業務已經成熟，且私隱法規對投放定向廣告有所影響。

此外，雲端業務迅速擴張，助微軟在2020財年第二財季總收入增長14％至破紀錄的369億美元，利潤增38%至116億美元，勝分析師預期。微軟上季商業雲業務收入按年增長39％至125億美元。包括Azure雲計算服務及Office 365軟件在內的商業雲業務，毛利率增至67％，是連續4個季度上升，預期今年這比率仍會繼續向上。過去12個月，微軟股價上漲63％，幾乎是納指升幅的兩倍。

考慮到微軟已投入大量資金來推動雲端業務增長，而毛利率繼續上升，令市場人士驚訝。微軟表示，毛利率提高反映雲計算業務的巨大機遇。

微軟多個部門上季的收入都有所增長，Azure銷售額按年增長62％，增幅比第一季更大。包括傳統視窗（Windows）個人電腦作業軟件業務、Xbox遊戲業務及Surface硬件在內的部門，上季銷售額出乎意料錄得1.7％的按年升幅，銷售額達132.1億美元。由於微軟本月結束對視窗7軟件的支援，大型企業客戶購置了新的視窗系統設備，推動了PC相關業務的銷售。

（綜合報道）

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