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美第4季GDP初值增2.1% 按季持平

【明報專訊】受消費者開支增加帶動，美國第四季GDP初值按季折合成年率增至2.1%，增幅與第三季持平，符合分析師預期。不過由於商業投資相對疲軟，2019年全年GDP僅增2.3％，顯著低於2018年的2.9％增幅，增長率為3年最低，跟特朗普政府所預期減稅可刺激GDP至少增長3%相距甚遠。市場憂慮中國內地疫情擴散，美股三大指數早段下滑。國際油價跌逾1%。

美國消費者支出在年底繼續增長，儘管第四季增速降至1.8％，遠低於第三季的3.2％。但個人消費支出仍為季度GDP增長貢獻1.2個百分點。全年個人消費支出增長2.6％，低於2018年的3％。美國總統特朗普已一再向聯儲局施壓，要求繼續減息刺激經濟，但聯儲局本周將基準利率維持不變，表示除非經濟狀况發生重大變化，否則利率將維持在現水平。

英倫銀行維持利率不變 預測悲觀

英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）昨主持任內最後一次貨幣政策會議，貨幣政策委員會（MPC）以7票贊成、2票反對，議決維持利率不變。但在英國脫歐之際，英倫銀行發表了對前景相對悲觀的預測。英倫銀行預期，2020年GDP增長僅為0.8％，遠低於2019年的1.3％，但到2021年可望增至1.5％。英國12月消費者價格指數（CPI）降至1.3％，核心CPI也降至1.4％，低於目標區間。不過英倫銀行預期，隨着脫歐的後果逐漸明朗，經濟增長和通脹率可望上調，令通脹率有望在2021年底向接近2％的目標邁進。

（綜合報道）

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