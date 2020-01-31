經濟
國際金融
下一篇 上一篇

Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）第四季交付量創新高，盈利遠超預期，並透露運動型多用途車（SUV）Model Y已經投產，並可望提前交付，消息刺激特斯拉周三盤後股價最多升13%，高見660美元，昨早段股價稍回見643.8美元。隨着中國廠房投產，特斯拉預期今年電動車交付量將輕鬆超越50萬輛，按年增長36%以上，令投資者相信特斯拉已克服之前種種生產障礙。不過財務總監Zach Kirkhorn預計，上海廠房的Model 3增產將推遲1周至1個半周，可能輕微影響特斯拉本季的盈利能力。

上季廉價型電動車Model 3產量創新高，交付量按年增46%至92,620輛，連同其他車款交付量達11.2萬輪，創單季交付紀錄。全年交付量達36.7萬輛，符合特斯拉的目標。儘管交付量激增，但特斯拉上季收入按年僅增1%至73.8億美元，部分由於定價較高的車型交付量下降。

推出低價版Model 3 收入僅增1%

特斯拉將收入增長乏力，部分歸因於推出了低價版的Model 3，以及車價下調。不過特斯拉預計，其產品的平均售價短期內不會顯著變化。分析師估計，第四季Model 3的平均售價降至4.77萬美元，低於2018年的5.7萬美元。上季利潤為1.05億美元，經調整每股盈利2.14美元，遠勝預期，且連續兩季度錄得盈利。不過由於2019年度上半年遭遇大幅虧損，全年仍要虧損8.62億美元。特斯拉迄今尚未取得年度盈利。

自由現金流增至10億美元 勝預期

馬斯克強調，公司仍在產生正現金，籌集資金毫無意義，因為公司業務增長如此之快，將不斷產生現金流。上季特斯拉的自由現金流為10億美元，是分析師預期的兩倍，緩解了市場對其燒銀紙的擔憂。

Model Y料提早3月交付

特斯拉透露，美國加州廠房本月起開始生產Model Y，預期第一季末可開始交付，出貨時間較原先預期提早3個月，預料Model Y的銷量將超過其他車款的總和。特斯拉稱，Model Y每次充電，可行走500公里以上，是全球能源效益最高的SUV。特斯拉又預告，今年應會開始生產全電動貨櫃車拖頭Semi，並將從2021年起在中國生產Model Y，而同年柏林附近的新廠房可望開始交付。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕交付量

上 / 下一篇新聞

憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
憂經濟「疫」轉 離岸人幣曾跌穿7算
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
鮑威爾：密切監察武漢肺炎
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任
金沙上季收入增10% 利潤微跌
金沙上季收入增10% 利潤微跌
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
Swatch去年下半年港銷售跌逾16億
永安料去年盈利跌55%
永安料去年盈利跌55%
龍湖富力內地商場減租
龍湖富力內地商場減租
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
投資推廣署：因應疫情 創業節延期
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
美第4季GDP初值增2.1% 按季持平
微軟上季收入破紀錄
微軟上季收入破紀錄
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
張兆聰：中資航空股疫後料大彈
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
黃智慧：業務增長穩定 豐盛候3.38元吸
盧駿匡：投資者看好首長國際
盧駿匡：投資者看好首長國際
力伍：抗擊武漢肺炎
力伍：抗擊武漢肺炎
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
技術取勝：龍湖31.5元不容有失
渣哥茶記明「封關」試業
渣哥茶記明「封關」試業
交銀無限期關閉8分行
交銀無限期關閉8分行
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
劉思明：強勢股遭拋售 可吼新能源股
周顯：中港競爭力存差異有因
周顯：中港競爭力存差異有因
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
譚新強：特朗普未能振興製造業 Intel波音面臨危機 Tesla落戶中國（下）
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
湯文亮：封城不封關 恨錯難返
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
東京奧運促使區內樓價上升 豐洲生活圈樓價較親民
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
無懼疫情 新地擬下月推Wetland 2期 嘉峯匯趁啟德站快通車推餘貨
深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗
深水灣徑8號複式60萬租出 近月區內最大宗
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
太古9500萬沽七重天單位 2年賣平逾一成
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
十大屋苑本月成交逼200宗 3個月新高
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬
環海．東岸1房592萬 3年半實蝕逾20萬