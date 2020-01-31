Tesla季績遠超預期 惟疫情擴散 上海廠房或押後增產

上季廉價型電動車Model 3產量創新高，交付量按年增46%至92,620輛，連同其他車款交付量達11.2萬輪，創單季交付紀錄。全年交付量達36.7萬輛，符合特斯拉的目標。儘管交付量激增，但特斯拉上季收入按年僅增1%至73.8億美元，部分由於定價較高的車型交付量下降。

推出低價版Model 3 收入僅增1%

特斯拉將收入增長乏力，部分歸因於推出了低價版的Model 3，以及車價下調。不過特斯拉預計，其產品的平均售價短期內不會顯著變化。分析師估計，第四季Model 3的平均售價降至4.77萬美元，低於2018年的5.7萬美元。上季利潤為1.05億美元，經調整每股盈利2.14美元，遠勝預期，且連續兩季度錄得盈利。不過由於2019年度上半年遭遇大幅虧損，全年仍要虧損8.62億美元。特斯拉迄今尚未取得年度盈利。

自由現金流增至10億美元 勝預期

馬斯克強調，公司仍在產生正現金，籌集資金毫無意義，因為公司業務增長如此之快，將不斷產生現金流。上季特斯拉的自由現金流為10億美元，是分析師預期的兩倍，緩解了市場對其燒銀紙的擔憂。

Model Y料提早3月交付

特斯拉透露，美國加州廠房本月起開始生產Model Y，預期第一季末可開始交付，出貨時間較原先預期提早3個月，預料Model Y的銷量將超過其他車款的總和。特斯拉稱，Model Y每次充電，可行走500公里以上，是全球能源效益最高的SUV。特斯拉又預告，今年應會開始生產全電動貨櫃車拖頭Semi，並將從2021年起在中國生產Model Y，而同年柏林附近的新廠房可望開始交付。

（綜合報道）

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