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3月結臨近 疫症礙內地出差審計 核數師港交所商延發業績

【明報專訊】武漢肺炎疫情未見好轉，內地仍處於長假期，但眾多上市公司預定於3月尾年結，餘下時間已不多。昨日會計師公會代表會見港交所（0388）高層，商討押後上市公司業績期的可能性，惟暫未能得出方案。由於目前香港有一半上市公司是內地企業，有會計界人士坦言，大部分員工不願到內地進行審計工作，倘若疫情持續，上市公司或需延遲一段時間才能公布業績。港交所則指正考量方案。

明報記者 馬迪帆

據了解，昨日公會人士乃是會見港交所今年履新的上市主管陳翊庭。本身就職於立信德豪的香港會計師公會會長江智蛟表示，已有內地大省將新年假期延至2月9日，各地又發布旅遊管制，會計師要前往「埋數」十分困難，核數師亦會「無數可核」。加上香港已有多間會計師行實施「在家辦公」，面對3月底「死線」，業界普遍面對不小壓力。

會計師公會籲「一刀切」延遲

江智蛟表示，早前已收集會員意見，此外又曾與大行高層商討，業界普遍有此顧慮，但昨日主要是交流意見。他表示，疫情難以預測，若最終獲准延期，延至何時也是未知之數。他留意到有人提議公司可先行公布未經審核財報，但估計未必可行。

他解釋，若公司以年末作為財年結束，理論上須在次年3月31日交出未經審核業績，4月底才是發布經審核業績。正常情况下，二者無大分別。但以當下的形勢，因各種限制，兩份報告有機會出現重大差異，草率發布反而會造成損失。

消息：港交所未必批「一刀切」押後

香港會計師公會副會長林智遠表示，不認為應以從業人員健康生命冒險，希望港交所可理解業界顧慮。他表示，若可採取「一刀切」方案，如統一延遲到4月、5月提交業績，起碼更為現實。港交所昨日回應指，正密切留意事態發展，就公司發布業績面對的情况與監管機構及持份者進行詳細考量。

不過，有接近事宜的會計界消息人士則透露，料監管機構未必會批出「一刀切」方案，估計要視乎各公司不同情况才可決定。消息人士表示，下一步交易所將收集其他持份者意見，亦要視乎內地2月初開工後的營運情况。

上市公司商會總幹事黃明偉昨日回覆本報表示，將就押後業績期一事先在商會作內部討論，再與港交所商討。他表示，同意會計界意見，因H股及地產酒店股等上市公司均在內地有大量業務，要按期年結有一定挑戰。但他表示，具體是全盤押後或酌情處理需再討論。

相關字詞﹕陳翊庭 江智蛟 核數師 會計師公會 武漢肺炎 港交所

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