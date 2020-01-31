龍湖富力內地商場減租

富力免租10日 龍湖兩月租金減半

富力表示，為全力支持疫情防控工作，協助全國遏制病毒蔓延，與商戶共渡時艱，免除1月24日至2月2日期間旗下7家購物中心商舖的租金。為保障商場安全運營，還制訂了商場緊急情况應急處理預案，與各店舖保持密切溝通，關注員工健康，定期對公共區域消毒，依據實際情况調整營業時間等。對商戶在疫情期間提出的經營調整需求，會第一時間調度回覆。

至於龍湖則透過官方微信公布，對旗下商場所有商户，由2020年1月25日（大年初一）至3月31日期間，租金費用，包括物業管理費、推廣費減半。龍湖表示，上述租金減免政策，覆蓋龍湖商業佈局的重慶、成都、西安、北京、上海、杭州、蘇州、常州、南京、合肥10個城市，在營的39座商場，亦包括天街、星悅薈、家悅薈，將有超過4500家合作品牌受惠。

龍湖集團及董事長吳亞軍早前已分別捐款2000萬及1500萬元人民幣抗疫。集團表示，公司一直注重與商戶共同成長、同路前行，而隨着疫情不斷發展，商戶經營工作受到不同程度影響，公司希望藉租金減免，消解商戶部分經營壓力，並與商戶共渡時艱抗擊疫情，竭力滿足顧客日常消費所需。