Swatch去年下半年港銷售跌逾16億

據外媒報道，由於香港稅項較低，品牌可獲較高利潤率，香港去年爆發示威，中國消費者留在內地購買手表，Swatch業績疲弱反映瑞士鐘表業對香港市場的依賴。

總裁：看好中國銷情 不受疫情影響

Swatch在香港一共經營90間店舖，展望2020年表現，集團認為香港現時仍充滿挑戰，預計除了香港，各個市場銷售可健康增長。集團行政總裁Nick Hayek接受外媒電話訪問時指出，相信今年中國銷售有所增長，即使武漢肺炎亦不會改變集團預測，香港將會錄得凌厲（strong）的雙位數跌幅。他續指，如果肺炎疫症只維持一至兩個月，以全年計不會帶來負面影響，今年1月及2月銷售表現有機會不佳，但有信心疫症將受到控制，全年目標是以固定匯率計整體銷售額上升5%至6%。

集團去年純利按年下跌13.7%至7.49億瑞士法郎（約59.8億港元），全年銷售額錄得82.43億瑞士法郎（約659億港元），以固定匯率計按年下跌1.8%。