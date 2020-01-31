金沙上季收入增10% 利潤微跌

【明報專訊】金沙中國（1928）昨日公布2019年第四季業績，雖然金沙城中心及巴黎人的娛樂場收益呈現負增長，致淨收益按年減少0.44%至22.4億美元，但因為百利宮的經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）大增至過億美元，因此帶動季內整體經調整物業EBITDA按年增長3.18%至8.11億美元，接近市場預期。整體淨收入則達5.13億美元，按年增長10.32%。
疫症下「做好投資迎客人回歸」
面對武漢肺炎疫情，集團非執行董事Robert Goldstein與分析員電話會議時表示，集團經營的業務皮費昂貴，不能奢想在訪澳旅客大跌八成時仍能單靠控制成本抵消影響，但他相信疫症風暴最終會過去。他們要做好投資迎接客人回歸，之前承諾的投資仍全速進行。金沙昨日股價隨大市下跌4.1%。
瑞銀報告指出，金沙扣除渡輪服務的經調整EBITDA按年增長4%、按季增長7%，達到8.12億美元，業績符合預期。中信里昂報告則稱，金沙去年第四季業績的經調整EBITDA水平，比其預期低2%，武漢肺炎造成的影響亦惹人關注。
中場業務續俏 收益增3%
該集團最新季度業績顯示，金沙城中心及巴黎人的娛樂場收益分別按年跌9.3%及3.2%，拖累經調整EBITDA按年跌7.2%及7.6%至只有1.8億及1.22億元，但是因為旗艦項目威尼斯人的娛樂場收益保持微增，百利宮的經調整EBITDA按年大增59.4%至1.02億元，令整體經調整EBITDA保持正數增長。
主席Sheldon Adelson表示，集團的中場業務持續增長，中場的博彩收益較前一年增長3%；整體EBITDA利潤率達36.2%，較前一年增長140個百分點。