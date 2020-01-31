朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任

【明報專訊】國泰航空（0293）自去年8月起經歷不少風波，其中早已退下火線的前行政總裁朱國樑，被調任為非常務董事及太古（中國）主席逾兩年後，昨日正式宣布退任，並由一直專注內地業務的內地高層張卓平接任，相關人事調動將由今年4月14日起生效。太古（0019）及國泰的公告均指出，朱國樑呈辭的原因是基於退休，與董事局並無任何意見分歧。接替的張卓平大部分時間在內地工作，因此熟悉內地情况，相信這是他獲太古任命的其中一個原因。
張去年反修例敏感時刻回朝
國泰自去年反修例風波爆發後，一度捲入中港爭拗，甚至有內地輿論呼籲罷搭。因此，集團亦出現一系列人事變動，當中包括前行政總裁何杲、顧客商務總裁盧家培的離任。即將接任國泰非常務董事及太古（中國）主席的張卓平2002年加入太古負責企業融資工作，當中更包括集團在內地的項目；2005年出任太古（中國）首席代表，專責處理政府關係及業務發展；2008年調任太古地產（1972）商務董事，協助發展集團的內地策略及評估新項目，並在2009年至2011年間出任北京三里屯「太古里」項目總經理。
值得留意的是，張卓平在2011年離開太古，並在北京創立一家生物工程公司，但在去年8月，即香港爆發反修例運動後，在太古捲入中港爭拗漩渦期間回巢，簽訂協議為集團提供策略顧問服務。