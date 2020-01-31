朱國樑辭太古國泰職務 內地高層接任

張去年反修例敏感時刻回朝

國泰自去年反修例風波爆發後，一度捲入中港爭拗，甚至有內地輿論呼籲罷搭。因此，集團亦出現一系列人事變動，當中包括前行政總裁何杲、顧客商務總裁盧家培的離任。即將接任國泰非常務董事及太古（中國）主席的張卓平2002年加入太古負責企業融資工作，當中更包括集團在內地的項目；2005年出任太古（中國）首席代表，專責處理政府關係及業務發展；2008年調任太古地產（1972）商務董事，協助發展集團的內地策略及評估新項目，並在2009年至2011年間出任北京三里屯「太古里」項目總經理。

值得留意的是，張卓平在2011年離開太古，並在北京創立一家生物工程公司，但在去年8月，即香港爆發反修例運動後，在太古捲入中港爭拗漩渦期間回巢，簽訂協議為集團提供策略顧問服務。