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港12月出口升3.3% 終止13月連跌 貿戰影響 全年進出口中美皆跌

【明報專訊】本港出口在連跌13個月後終轉升。政府統計處昨日公布，去年12月本港出口貨值按年升3.3%，升幅高於市場預期的2.7%；全年計則跌4.1%，與貿發局預計的跌4%相若，創2009年以來最大跌幅。去年12月進口按年跌1.9%，連跌13個月，累計全年下跌6.5%，全年貿易逆差4268億元。受中美貿易摩擦影響，去年香港對中國內地及美國的進出口均下跌。

明報記者 陳子凌

按國家地區分析，去年12月本港出口中國的貨值升15.7%、台灣升7.8%；馬來西亞及印度升7%左右。然而，主要的成熟市場仍報跌，出口美國則跌22.5%、德國跌12.1%；即將脫歐的英國跌2%；而出口泰國、日韓及新加坡亦有逾一成跌幅（見圖）。而累計全年，香港出口至主要國家地區均跌，美國跌幅最多，減少14.8%，出口中國則跌3.3%，出口印度亦跌12%；不過，出口新加坡及台灣則分別升4.1%和2.4%。

全年貿易逆差4268億元

進口方面，去年12月來自部分主要供應地的進口錄得跌幅，尤其是美國跌21.6%、馬來西亞跌11.4%、印度跌10.9%，自中國進口亦跌4.9%。不過來自越南大升55.9%、台灣亦升21.1%。累計全年，自美國進口跌7.9%、中國跌5.9%，跌幅較大的韓國和印度分別減少20.9%和19%，自越南進口則上升18.5%。

香港出口自2018年11月起開始連續下跌13個月，直至上月才轉升。貿發局研究總監關家明解釋，是因為2018年出口跌3.6%，存在基數效應。此前貿發局指出，本港今年上半年出口環境仍然較差，預料全年出口下跌2%，之所以預期跌幅有所收窄，主要由於2019年基數低。

政府發言人：關注疫情影響

政府發言人表示，去年12月出口溫和上升，主要原因是出口中國基數低而有明顯升幅，出口主要先進經濟體維持疲弱，其他亞洲主要市場的出口則表現參差。展望未來，雖然環球經濟狀况在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠於中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高，包括主要經濟體之間仍有貿易爭端、緊張的地緣政局和英國脫歐的發展。發言人又指，尤須注意武漢肺炎疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體表現，以及干擾香港的經濟活動。

相關字詞﹕武漢肺炎 中美貿易摩擦 香港出口 政府統計處

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