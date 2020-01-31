客戶倘確診武漢肺炎 友邦額外賠1.5萬

隔離賠償每日700元 最長30日

友邦表示，合資格客戶包括購買「AIA個人壽險（包括人壽、危疾、意外）及醫療保險（旅遊保險及個人保險除外）」的保單持有人及受保人，以及「AIA團體保險（包括團體人壽保險及團體醫療保險）」的受保人，每名合資格客戶只可以獲一次「診斷賠償」個人保障1.5萬元。

上述額外措施適用於現有保單持有人及受保人，同時適用於今年3月31日前成功投保的客戶。對於全新個人客戶，友邦還另設有隔離賠償每日700元，最長30日，而且若受保人不幸因新型冠狀病毒而喪失生命，其受益人將獲發身故賠償15萬元。上述都是在原有計劃以外的額外保障。

身故可獲賠15萬

友邦表示，合資格客戶須根據香港或其他國家頒布需隔離之嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病方可獲得上述保障，嚴重新型嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的診斷可經由香港及澳門以外地區註冊醫生確診。

本港目前最少有7家保險公司，就武漢肺炎疫情推出額外保障措施，除友邦外，早前安盛、宏利、富衛、保誠、保柏及富通已推出相關措施，主要為確診武漢肺炎的客戶提供額外住院現金保障，例如富衛每周5000元、安盛每日700元。另外，部分亦有像友邦一樣設有隔離賠償。

保險公司主要為吸新客，因此，這些措施大多同時適用於現有客戶及新客戶。