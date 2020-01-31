經濟
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鮑威爾：密切監察武漢肺炎

【明報專訊】美國聯儲局昨日凌晨宣布維持息口不變，聯邦基金利率保持在1.5厘至1.75厘區間，議息聲明將居民支出前景由「一直以強勁的速度增長」，改為「溫和速度增長」。聯儲局主席鮑威爾表示，武漢肺炎短期內或對中國經濟造成影響，對未來增長構成風險，當局會密切監察對經濟活動的影響。

會議聲明偏鴿，利率期貨顯示，上半年維持息口不變機會率超過一半。匯豐銀行昨日宣布，維持最優惠利率於5厘不變。

金管局表示，聯儲局的決定屬市場預期之內，美國貨幣政策方向有待觀察。至於香港貨幣市場保持穩定，港元拆息會繼續受港元資金供求變化影響。發言人指過去一段時間香港金融市場有一些波動，但港元匯率及拆息都大致保持平穩，金管局會繼續緊密監察市場，包括新型冠狀病毒疫情可能帶來的影響，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

港元拆息普遍升 港匯走強

昨日港元拆息普遍上升，一周至兩個月全線上升至逾2.2厘，隔夜拆息升至2.01厘，3個月及12個月分別升至2.33厘及2.38厘。港匯走強，至昨晚升穿7.77水平，報7.768。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，聯儲局決策符合預期，認為息口在今年內將保持不變，並指當局將居民支出描述為「溫和」而非「強勁」，認為消費者支出的基調已變得溫和，但由於聯儲局的立場以及冠狀病毒爆發存在不確定因素，相信美國國債收益率會下降。

上海商業銀行分析認為，聯儲局謹慎行事，市場情緒轉而受疫情牽引，預料資金於未來一至兩個月將持續流入美元避險。另外，該行指隨着儲備接近充足水平（1.5萬億美元），聯儲局將在今年上半年減少購買國債 。

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