恒指兩日跌1500點 跌穿去年8月以來升軌

昨午後跌幅擴大 全日挫711點

恒指昨日低開130點後，續跌穿27,000點，午後跌幅擴大，全日下挫711點，收報26,449點，鼠年兩日共跌1500點或5.37%。技術上，恒指跌破去年8月以來的上升軌（約26,550點）；國指昨日跌294點，收報10,325點，兩日累跌5.93%。昨日主板成交額1244億元。

昨日為期指結算日，昨晚2月份的恒指夜期維持低水。

50隻恒指成分股連續第二日全線下跌，除受疫情影響的行業外，連科網股亦不能倖免。騰訊昨日跌2.1%，收報375元；阿里巴巴（9988）跌2.7%，收報201.8元；美團點評（3690）亦跌4.3%，收報96.85元。匯控（0005）及友邦（1299）分別跌1.5%及3.1%。

另外，細價醫藥股炒上，但大型藥企繼續重挫，中生製藥（1177）及石藥（1093）分別跌5.6%及4.2%。

惠理：整體經濟次季才復蘇

惠理基金表示，由於在春節客流量旺盛的季節，採取了預防或隔離措施，旅客人數減少和消費意願下降，疫情的不確定因素或會在短期內引發對行業前景的擔憂，預料股價走勢動盪，中港市場的整體風險溢價將增加；但長遠而言，相信當確診病例數目達到高峰時，資產價格將恢復，預計整體經濟於今年第二季才能復蘇。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，該行預計隨着已確診病例的數量持續增加，亞洲投資者會持續關注疫症爆發的下行風險，又指當年SARS感染率甚高的市場，如香港和內地市場均表現不佳，但當疫情被控制且新病例的數量開始下降後，有關市場仍強烈反彈，強調市場的多元化和積極管理，可以幫助投資者度過不確定時期。