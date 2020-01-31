憂疫症礙iPhone出貨 手機股急挫 舜宇瑞聲跌7.5% 台股瀉5.75%

明報記者 李哲毅

台灣股市的權重股主要是電子或手機設備股，市場對蘋果產能的憂慮反映在台股上。鴻海證實其於中國內地各廠區暫時延後至2月10日才全面復工，鴻海昨日跌停板，跌幅達9.97%，另大立光及台積電昨日分別大跌5.33%及4.95%，拖累台灣加權指數昨日大跌696點或5.75%，收報11,421點，是自2018年10月中以來最大單日跌幅。

至於港股方面，恒指亦在手機設備股重挫的拖累下，兩日急跌1500點（見另稿）。

內地廠區2月10日復工 鴻海跌停板

郭明錤發表報告指出，蘋果上季業績優於預期的主因是中國需求恢復與增長，隨着中國與全球消費信心或受到肺炎爆發的負面影響，蘋果產品出貨量面臨向下調整的風險。

他又稱，蘋果計劃在今年上半年推出iPhone SE2、iPad Pro、MacBook Pro等新產品，但其供應鏈的全球生產據點約50%在中國內地，供應商或因肺炎疫情而面臨開工時間延後與缺工問題，導致蘋果新產品上半年出貨量或不如預期。

供應商生產延後 影響蘋果新產品出貨

肺炎疫情同時影響蘋果員工出差中國，郭明錤認為，最保守情况是下半年新產品的驗證與量產時間表或會延後，如果疫情未來無顯著改善，蘋果可能會推遲引入新材料或降低零組件測試要求以縮短驗證程序，但較低規格或將不利材料或零組件單價。

蘋果公司股價周三在美國升2%，昨晚開市早段跌逾1%。本港手機設備股昨日則暴跌，瑞聲科技及舜宇光學更是表現最差藍籌股，分別跌7.51%及7.43%，收報55.4元及128.2元。為蘋果提供前置鏡頭模組的高偉電子（1415）急插一成，收報1.89元。不單是蘋果供貨商，整個智能手機供應鏈亦受影響，主要客戶為華為及小米（1810）的丘鈦科技（1478）股價亦重挫。

摩通：調整反成吸納相關股機會

不過摩根大通發表報告表示，上季蘋果收入達918億美元，出乎市場預期，估計可穿戴產品及iPhone銷量將保持強勁，該行提到，新型冠狀病毒引發短期不明朗因素，相關股份出現獲利回吐，今次調整反而創造了吸納機會，認為今年蘋果產品會受惠於5G換機潮。