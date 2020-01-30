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前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃

【明報專訊】今日是農曆正月初六，傳統上今日要「送窮」，反映市民普遍希望辭舊迎新；套用於本港現狀，相信除了期盼肺炎疫情盡快過去外，亦希望解決中長線「樓價高、上車難」問題。曾在港英政府時代任城市規劃師、參與發展沙田新市鎮的陳達材在專訪中建議，目前港府應參考1970年代港督麥理浩爵士推出「10年建屋計劃」，興建數十萬伙公營房屋單位解決逾百萬人的住屋問題，並且重整規劃土地的政府部門，加快造地促進發展。

武漢肺炎在本港陰霾未散，早於1981年啟用、位於西貢的麥理浩夫人度假村成為其中一個隔離中心，令人緬懷1971至1982年在港英政府年代出任第25任港督的麥理浩爵士。事緣1950年代大量內地人口湧入本港，帶來工業興起，但住宅卻嚴重供不應求，60年代仍有逾百萬人居住在徙置大廈或木屋區，而麥理浩於1971上任港督後，翌年便宣布推出「10年建屋計劃」，目標是在1973年至1982年的十年期間，為逾百萬名本港居民提供設備齊全、居住合理環境的公共房屋單位。

當年「10年建屋計劃」的確令不少原屬無殼蝸牛的低收入家庭擁有自己的安樂窩，例如提供3200個單位、沙田區首個公共屋邨的瀝源邨便在1975年落成，而沙田、屯門、大埔、元朗、粉嶺和上水等多個新市鎮在1970及1980年代湧現，令麥理浩贏得香港人的民心，他的港督任期亦長達10年半，是本港執政時間最長的港督。

1980年代拓展署主導發展效率高

於1977年起在港英政府任職，包括出任拓展署（Territory Development Department）城市規劃師，1984至1988年期間派駐到沙田拓展署、參與發展沙田新市鎮的陳達材在訪問中表示，當年他與新任的拓展署長及總規劃師合作無間，所以在工作上有頗大發揮空間，能夠參與沙田的規劃及發展，至今他仍引以為榮；而在當年的政府架構中，負責土地發展及規劃的部門主要便是拓展署，該署內部直接聘用多名城市規劃師、工程師及建築師等專業人士，制定方案後再交由政府高層拍板，工程便可快速上馬，效率很高。

港府於1990年成立規劃署，將土地政策由過去的「發展主導」改為「規劃主導」，陳達材同年也剛巧離開政府轉到私人機構任職。他回憶說，由於當時港府正規劃新機場，以及多個新市鎮及市區土地優化計劃，不少規劃師仍然留在拓展署工作，為這些已經開展的項目「埋尾」，故此跟著多年的造地工程亦未有放緩。

房屋問題源於董建華政策失誤

陳達材分析，目前本港出現的土地短缺問題，是在1997年回歸後始開始的。他表示，首屆特首董建華在7月上任不久即推出「八萬五建屋計劃」，這政策是正確的，惟不幸當年10月亞洲金融風暴便席捲本港，樓價隨即大跌，不少港人業主淪為負資產，結果該建屋目標數年後亦被叫停，對此亦屬可以理解；但他強調，當年特區政府在取消建屋目標的同時，亦把中環、將軍澳及啟德舊機場等多個填海計劃叫停，並且沒有其他造地方案替代，是今時今日土地不足致樓價高企問題的癥結。

「這些填海計劃本來可以興建數以十萬計住宅單位，叫停填海後這些供應無法出現，那（政府）應該以其他方法覓地，這是很簡單的道理……當年我也曾就此提醒政府，但可惜人微言輕，也可以說，董建華始終只是一個商人，與具政治家視野的麥理浩有所不同，傳統上西方國家亦很重視長遠規劃，並且付諸實行，例如麥理浩的10年建屋計劃便說到做到……回歸後的特區政府忽略了長遠土地利用及住宅需求，造成今日嚴重的社會問題。」

樓價貴年輕人難負擔 引發社會運動

陳達材指出，在本港土地供應不足的同時，住宅需求卻與日俱增，始令過去17年樓價勁升近5倍；他解釋，在2003年SARS後，本港與內地簽訂更緊密經貿關係協議（CEPA），自此大量外國人來港工作作為發展內地市場的跳板，加上每年有近5萬名內地人藉單程證來港家庭團聚，而且近年愈來愈多內地精英來港升學及工作，均帶來龐大的住宅需求。

根據港府統計數據，本港住戶與公私營房屋單位總數相若，有分析指此反映需求平衡，不存在住宅短缺的問題，但陳達材卻不同意，指此統計無法反映年輕人面對的居住難題：「不少家庭單位有一對夫婦及一至兩名小孩，而這些小孩是會長大成為年輕人的，例如1997年出生的小朋友，現在已經是23歲的年輕人了；目前的問題是，年輕人發覺自己的父母有樓住，但他們若結婚後便無樓住，相信這也是觸發近月社會運動的原因之一吧！」

現時規劃主導政策 遏抑發展需要

根據港府前年發表「跨越2030年的規劃遠景與策略」報告，本港長遠需要4800公頃土地發展，扣除已落實發展的3600公頃，尚欠1200公頃（即12平方公里）用地，這問題本來不難解決，因為本港土地面積達1111平方公里，但只有24.4%為已建設的土地，而當中住宅更僅佔6.9%，而近四成土地卻撥作郊野公園用途，至今未有發展。

值得注意的是，雖然港府近年也希望加快將其他土地撥作住宅及發展用途，惟在現行「規劃主導」政策框架下，更改土地用途須由城規會批准，而城規會往往就此諮詢區議會，經區議會否決後，發展方案便會無疾而終。陳達材強調，他無意攻勢任何政府部門或社會組織，但從城市規劃師的角度去看，發展與規劃屬不可脫離的，而現行架構明顯是過分重視規劃、結果遏抑了發展需要，他舉例說，「我們人類不可以只用腦袋去思考，卻不以手腳去行動」。

倡重設拓展署 統籌規劃造地

陳達材就此獻計，建議港府參考當年麥理浩的「10年建屋計劃」，明確制定未來10年的造地及建屋目標，跟著再重整政府架構，借鏡1980年代港英政府拓展署主導發展及規劃的模式，在現行的發展局下訂立拓展署，並將現有體制內分佈於其他部門、各數百名的城市規劃師、工程師及建築師歸納由拓展署管理，該署再將全港劃分為3至4個分區，在每個分區制定幾個不同的發展方案，再交由規劃署、城規會及建築區議會選擇，以達至既定造地及建屋目標；他表示，「城規會及區議會可以選擇哪一發展方案，並非決定發展與否！」這樣的話，他相信困擾本港多年的造地不足問題便可迎刃而解，長遠亦可望穩定樓價，並且紓緩年輕人的怨氣，有利社會穩定。

明報記者 葉創成

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