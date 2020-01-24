30萬元砌出270呎組合屋

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

新加坡企業IMAX SG自2018年10月起，開始打造組合屋系列，最新設計推出可伸延的組合屋命名為PHYEFLY。組合屋呈長方形，長約6米、闊約3米，面積有150方呎，最大特點是屋的兩側能夠手動展開，伸展後，屋內面積可達270方呎。可伸延的設計，同時配合「預製體積建設」（PPVC）的建築技術，顧名思義是將建造過程搬至工廠，省卻傳統在工地的建屋時間，用家可短時間內入住，而具伸展的特點就更方便運輸。

150呎手動變身至270呎

有別於臨時房屋衞生環境欠佳的刻板印象，PHYEFLY採用人性化的設計，除了設有多個玻璃大窗，有助引入自然光和通風之外，更附設裝修，能夠駁水駁電，營造冬暖夏涼的舒適環境。組合屋採開放式設計，惟各個空間用途分明，設有起居室及開放式廚房，幾乎每個空間均設窗戶，就連洗手間亦有通風窗。由示範屋可見，開發商連細節位也考慮周到，單位內更附設衣櫃，廚房備有多組收納櫃，書枱上亦設有充電位，買家幾乎可以即買即住。當買家不再需要PHYEFLY時，更可將組合屋賣回開發商，並取回購入價三成的金額。

組合屋用途廣泛，可作臨時居所、寫字樓，甚至可作救災之用。工程師出身的IMAX SG PTE LTD創辦人兼董事總經理傅￼品，近年積極到亞洲各地推廣組裝合成建築，他認為，新建築技術有助解決住屋供不應求問題，建築過程搬到工廠作量產，可提升生產效率，提高工地現場安全，同時節省人力資源，更重要的是不會在工地造成噪音。他期望，新型組合屋系統和建築模型，可得到港府接納採用，應用於本港公營房屋。

測量師籲留意地契

以組合屋應對當前房屋需求，對買家而言，的確不失為一個不俗方案。不過，資深測量師張聖典提醒，現行法例下，組合屋主要是作儲物或倉庫用，若要居住在組合屋就必須要留意擺放組合屋的土地是否符合城規會指定的土地用途；同時，受到《建築物條例》所限組合屋的採光、通風和消防設備，均須經屋宇署批准。

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[樓市VAR]