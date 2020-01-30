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康城12期 暫如期下周二截標

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情持續擴大之際，港鐵（0066）下周二（2月4日）截標將軍澳日出康城12期項目，暫未更改招標安排。業界預計，項目具吸引力，料發展商仍積極入標。

上述項目去年12月底大收33份意向書，創日出康城獲收意向書最多的項目。萊坊執行董事林浩文表示，經歷過2003年SARS的經驗，發展商對樓市長線仍具信心，特別是鐵路項目；此外，項目最快2至3年後始銷售，預計肺炎疫情不會影響發展商的入標意欲。他預計，入標財團以中大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險。

測量師料疫症不影響入標

資料顯示，日出康城12期項目位於康城站上蓋，去年12月底收到33份意向書，遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、新世界（0017）等，另亦有中資如中海外（0688）。項目最高可建樓面約96.11萬方呎，提供1217至2000個住宅單位，以可建單位上限計，為6年來區內單位數目最多的發展期數，不過平均每伙面積平均僅約480方呎，卻是日出康城各期最細。

據悉，項目補地價金額27.25億元，以可建樓面約96.11萬方呎計，折合每呎補地價約2835元；另項目入場費為3.5億元，分紅比例為最少15%。業界人士估計，連同補地價金額計，項目估值介乎53億至62億元，每方呎約5500至6500元。

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