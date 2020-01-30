富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽

啟德1號II加推複式戶招標

據成交紀錄冊顯示，上述富豪．山峯買家可獲提前入住資格；另外，如於180日內完成交易上會，可獲3%現金回贈。富豪．山峯2020年至今暫時累售6伙，套現約3.2億元。武漢肺炎疫情嚴峻下，部分新盤仍繼續上載新銷售安排。中海外（0688）東九龍啟德1號II，加推低座15座1、2樓複式單位，實用2414方呎，招標時間為本周六（正月初八）起，至3月31日截標。啟德1號今年至今累售3伙低座單位，套現逾1.62億元，包括最新以4200萬元售出的低座8座1樓單位，實用1606方呎，實呎26,152元。

多家發展商取消新春團拜

不過，恒地（0012）日前以折實平均實呎3.21萬元，加推30伙的西半山THE RICHMOND，暫時仍未上載銷售安排。事實上，多家發展商因應疫情擴散，紛紛取消未來數天的採訪活動，包括新地（0016）、嘉華（0173）原定今日（正月初六）舉行的新春傳媒團拜；會德豐（0020）、信置（0083）原定明天（正月初七）舉行的同類活動，以及香港興業（0480）、英皇國際（0163）原定2月5日（正月十二）、2月6日（正月十三）舉行的同類活動，全部煞停。

此外，兩大龍頭地產代理行，亦宣布取消新春傳媒團拜。美聯表示，因應近期疫症情况，全城加強防疫，集團原於2月3日（正月初十）舉行之新春團拜將取消；而中原地產原定2月6日的新春傳媒團拜亦取消。另利嘉閣亦為加強抗疫，取消2月7日（正月十四）的新春傳媒團拜。