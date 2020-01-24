傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬

較去年中同戶型單位跌價一成

樓齡3年的土瓜灣傲形，屬區內半新盤，主打小型單位。中原分行經理吳子麟表示，傲形於本月中錄得一宗蝕讓成交，單位位於低層B室，實用面積212方呎，屬開放式間隔，原業主最初叫價420萬元放盤，惟因急於放售，其後減到400萬元沽出，減幅約5%，實呎約18,868元。資料顯示，同類單位為低層D室，實用面積205方呎，曾於去年反修例風波前，以實呎21,220元沽出，亦意味新一宗成交造價較去年中回落約一成。是次成交的原業主，於2015年5月以約415萬元一手購入，持貨近5年，帳面蝕讓15萬元或3.6%，連同稅項及雜費計，料實蝕約28萬元或7%離場。

天巒洋房2130萬沽 9年蝕逾千萬

與此同時，過去頻錄二手蝕讓的上水洋房屋苑天巒，於豬年尾錄得有洋房以低於購入價沽出，原業主持貨9年，帳面蝕逾1100萬元或約37％離場。市場消息稱，天巒加倫大道單號洋房，實用面積1588方呎，屬3房3套連儲物室間隔，外連1669方呎花園、657方呎天台，原業主最初叫價2280萬元放售，經買賣雙方議價後，減價150萬元或7％，最終以2130萬元沽出，實呎13,413元，呎價屬屋苑近月市價水平。原業主於2011年5月以3138萬元購入，持貨近9年，帳面蝕約1008萬元或32%，惟連同稅項及其他雜費計，實際料蝕逾1160萬元或約37%離場。

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