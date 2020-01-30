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施永青料疫症令樓市小陽春延後

【明報專訊】地產代理界亦聞武漢肺炎色變，昨日市場傳出一張在中原地產屯門分行有保護衣物人員清潔的照片，更流傳該行有人「中招」患上武漢肺炎。中原集團主席施永青接受本報查詢時表示，該分行的確有同事發燒，但未確認是否與武漢肺炎有關，而主管為安全起見進行消毒工作。他又認為，事件與網上傳聞相距甚遠，並指「專家都唔會咁快答到你」。

證實有同事發燒 未確診武漢肺炎

據悉中原地產早前已發出指引，若同事到過湖北，需向公司上報並自行隔離，但目前暫未收到有人上報。此外，上述中原舖位的旁邊為利嘉閣地產分行。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，已向前線同事了解，並稱毗鄰的中原地產分行並非有員工患武漢肺炎，而是一般消毒，故暫未有特別行動，並指若目前突然為分行進行消毒，反會引起市場揣測及恐慌。

至於武漢肺炎對樓市的影響，施永青認為，目前武漢肺炎對樓市的心理影響大於實際影響，但他稱，原以為新春過後樓市會有好轉，但目前疫情壓抑市場購買力，觀望情緒又再加重，相信樓市小陽春會延後才出現。

美聯布少明：倘確診數百宗 料樓價跌一成

至於未來樓市走勢，施永青認為，樓市是比較長遠的投資，反應不如股市快，長遠仍要視乎疫情的擴散及殺傷力，以及疫情對經濟及民生的影響，新春過後，不少港人從內地回港，武漢肺炎確診人士數目會否大量增加，對市場會有一定影響。不過，施表示，香港有SARS經驗，相信疫情一般只會維持數個月。

另外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，樓市無論成交量及樓價均會受壓，若疫情大幅擴散，例如確診人數達到數百宗，樓價有機會下跌約一成，發展商推盤計劃亦有機會延後，早在新春前出現的樓市小陽春將會暫緩。

不過他認為，今次武漢肺炎對樓市影響將不及SARS大，因現時經濟較當年穩健，新盤供應量少，社會累積財富較當年雄厚，失業率亦較當年低，只要樓價輕微下跌已有足夠的承接力，相信樓價跌幅不會如2003年SARS般大。

[武漢肺炎]

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