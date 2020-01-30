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將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封

【明報專訊】武漢肺炎持續擴散，引起全城關注，而昨日新增確診患者曾居住的將軍澳廣場，有代理指，隨即錄得3組客人取消屋苑睇樓預約安排，而屋苑在大年初三亦曾錄得一宗低市價成交個案；至於上周兩宗確診患者分別曾居於馬鞍山屋苑天宇海及銀湖‧天峰，全區近一周未錄得任何二手成交，睇樓量亦告下跌。

明報記者 張允亭

據本港衞生防護中心昨日公布，其中一名來自湛江的確診肺炎病人，早前曾入住將軍澳廣場2座某單位，而屋苑昨日已公布，會安排清潔及加強消毒工作。據區內代理表示，將軍澳區於春節假期錄得約6宗二手成交，惟目前睇樓量比平日跌近六成，亦錄得3組客人取消睇樓預約安排。

年初三將廣3房低市價4%沽

此外，上述將軍澳廣場有3房單位於年初三（1月27日）以略低市價4%的價位易手。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣場1座中層B室，實用面積761方呎，屬3房1套連工作室間隔，原業主最初叫價1300萬元放盤，在累減90萬元或約7%後，新近以1210萬元成交，實呎1.59萬元，成交價較市價低4%。原業主2005年9月以412萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利798萬元或近2倍。

春節假期為傳統樓市淡季，加上疫情蔓延，窒礙交投。據代理指，馬鞍山區內近一周二手買賣成交陷入冰封，睇樓客亦大大減少，惟有部分租客則繼續物色租盤。

與此同時，同樣曾錄得確診感染個案的屯門倚嶺南庭，買賣交投於過去一周亦已停滯，目前區內睇樓量亦較春節前下跌六成。

倚嶺南庭現確診 屯門睇樓量跌六成

此外，春節期間，多區交投量亦顯著下跌。當中，東涌區踏入鼠年後，暫錄得兩宗成交，分別來自海堤灣畔及十大屋苑之一的映灣園。中原高級分行經理陳偉業表示，映灣園的成交單位位於6座極高層F室，實用面積550方呎，屬向山景2房戶，原業主最初開價660萬元，獲外區上車客議價後，於昨日斥資646萬元承接，即減14萬元或2%，折合實呎11,745元。原業主為投資者，2014年12月以490萬元買入單位，持貨逾5年，帳面獲利156萬元或32%。

東涌元朗踏入鼠年僅零星成交

至於元朗區，截至昨日，於鼠年後暫錄得3宗成交。中原副區域營業經理王勤學表示，其中一宗成交位於雍翠豪園2座低層F室，實用面積443方呎，屬2房間隔，新近以540萬元成交，實呎12,190元。原業主於2016年2月以410萬元購入上述單位，持貨4年，帳面獲利130萬元或32%。

[武漢肺炎]

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