湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費

當日跑完步去到茶餐廳，老闆與佢阿媽正在商量一件事，老闆話香港政府都要使超過100億裝修海洋公園，茶餐廳亦應該裝修，老闆大娘唔同意，佢話成班官都係洗腳唔抹腳的人，唔係自己錢點使都可以，茶餐廳是自己生意，裝修都要講回報。他們爭持不下，於是問我意見。

今次大鑊，我剛剛收了老闆大娘大利巿，一定要企在大娘一邊，於是我問老闆會不會裝修茶餐廳後轉型，佢話唔會，咁就夠了，如果唔轉型，裝修之後又唔加得幾多價，甚至唔可以加價，現在潮流興懷舊，裝修後反而會少了一班熟客，所以，我叫老闆今次不如聽大娘話，否則，在裝修之後，如果生意沒有增加，一定會被佢阿媽鬧。

拆掉變地產項目 官員連講都唔敢講

以現在時勢，零售轉弱，本土人士的消費亦在減弱，裝修不如減價，薄利多銷，或者可以殺出一條生路，老闆話我言重，茶餐廳的生意沒有問題，裝修亦只不過想回饋給客人，既然大娘唔鍾意，他一定不敢裝修。

不單止老闆，香港政府亦要聽大娘話，就算畀100億裝修海洋公園，裝修後人流是否會大幅增加，我相信提出的人都不夠膽保證。其實，香港已經有迪士尼，海洋公園已經是多餘，土地不足是海洋公園先天缺憾，就算裝修到天花龍鳳都唔會解決；而且由於港珠澳大橋通車，橫琴長隆的吸引力比海洋公園大得多。只有兩個方法解決，一是將海洋公園門票大幅降價，變成一個優閒公園，又可以搞下婚宴，做下展覽；或者決斷一些，將整個海洋公園拆卸重建，變成一個地產項目，最少可以解決明年千億財赤。不過，官員不但不夠膽做，連講都唔夠膽講。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]