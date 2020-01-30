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周顯 投資二三事

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周顯：長期停牌如判小股東死刑

【明報專訊】中國鼎益豐（0612）這隻市值300億元的「道士股」，去年3月8日停牌，終於在本年1月23日復牌了，一如所料，股價大跌，但對散戶來說，股價下跌總比長期停牌為佳，皆因沽出後還有個渣剩吓，長期停牌則等同死刑。

我為人向來公正，證監這做法是好事。有人控制市場，你捉到，有晒證據，咪捉佢哋坐監囉，不用客氣。但這是個別人士炒股票的行為，用不着懲罰所有小股東，把公司長期停牌，讓他們來陪葬。

股價無厘頭炒到太高，當然也有問題。但炒高用來注資，有時反而是好事，例如2004年的嘉華建材，炒高十幾倍後，注入澳門賭牌，成為了今日的銀河娛樂（0027）。所以這也要看其他的客觀條件，例如當年的嘉華建材，大量散戶入市，日日億元成交，市場力量很大，勉強可以接受。

不能只因「懷疑」便搞死股票

然而，新上市的股票，又或者是二十一章，炒到幾百億元市值，應該在比較早的時間去限制他們，可能更為適合。其實，去到百億元市值左右，已經應該停它的牌，但根據經驗，停一星期左右，已足以令到股價回落，至少不會繼續再上，長期停牌除了顯示官威之外，根本就是麻煩市場。

總之，你不能因為「懷疑」，便去搞死一隻股票。這好比警察碰到古惑仔，沒有證據，拉他到牆角，盤他幾句，最多捉返差館，問返48小時便已是極刑，如果痛打一身，還落案屈他，這就是濫權了。

[周顯 投資二三事]

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