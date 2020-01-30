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劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除

【明報專訊】港股裂口低開後喘定迹象，反彈力不強。恒指低開848點，見全日低位27,101點反彈，惟受制約27,300點回試低位，收報27,160點，跌789點或2.82%；國指跌3.26%。大市成交1241億元，高於60天平均四成半，交投活躍。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌3.74%、3.76%，中小型股沽壓更大。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率3比97，跌逾3%佔下跌股份達七成；對上一次出現超過九成股份下跌、跌逾3%佔逾六成的大跌市，已經是2018年，即是恒指升上歷史新高33,484點之後展開跌浪。2018年出現4次大跌市，包括2月6日、9日、6月19日及10月11日；除了2月9日，即短時間出現第二次大跌市外，其他三次大跌市後市况繼續尋底，反映大跌市的沽壓並不易消除。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有近一半的跌幅超過4%，跑輸最弱小型股指；工業、綜合企業、紡織及服飾跌逾半成表現最差，當中包括中線相對強勢的安踏（2020）、李寧（2331）也難倖免捱沽。安踏險守69元，不容有失（詳看昨天《技術取勝》）。

公用房託抗跌力強 軟件服務反彈

防守行業如公用事業、房託基金昨天跌小於2%，已經具抗跌力，表現勝過大部分行業；軟件服務低位大幅反彈，收市僅跌1.5%，成為表現最佳行業。軟件股平均由最低位回升超過3%收市，反彈力僅次於教育股回升逾3%。軟件、教育股均為昨天提到年內曾現強勢行業。

昨天特別是受疫情重擊的航空及相關行業，展現較強的反彈，股份平均低位回升近3%收市，收市跌幅收窄至3%，表現比同樣低位回升近3%的家品及零售、博彩及消閒為佳；後兩者收市仍跌近4%。

航空股東航（0670）低位反彈近半成收市。走勢上，該股創3年多的新低反彈，但現水平仍未算極度超賣，後市有機會再試新低位，博反彈難度大的同時，值博率不高，並不可取。事實上，昨天有38隻市值超過100億元的股份見52周新低，為去年8月以來最多；去年11月中旬見52周新低股份增多，偏高水平持續約大半個月，因此要審慎「慣性」破底的情况再現，並且別輕易撈底。

[劉思明 數據尋寶]

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