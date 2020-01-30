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劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山

【明報專訊】港股鼠年首個交易日出師不利，恒指昨挫789點，收報27,160點，成交金額1241億元。武漢新型肺炎疫情未見曙光，內地確診數字已超出2003年SARS疫情，香港再有高度疑似個案，現時距離防疫的關鍵時期還有一段時間，成效及發展存有不少疑問，而春運後會否出現疫區轉移，或有第二波爆發，種種不明朗因素將繼續困擾大市。

雖然昨天恒指險守住兩萬七關口，但反彈相信於50天線約27,500點已有阻力；除非可以重返50天線企穩，不要期待中線弱勢可以扭轉。短線有機會在27,000至27,500點上落，再視乎疫情變化；倘進一步向下，下望8月延伸的上升軌26,500點成另一重要支持位。

曾熱炒小米急回逾半成

大市幾乎全線下跌，主板有超過800隻成交額逾百萬元的股份，當中有近三成跌逾半成；年初熱炒的小米（1810）急回逾半成，連帶其他電子消費品概念受壓。內房、濠賭、零售股首當其衝，融創（1918）、銀娛（0027）、周大福（1929）等跌逾半成。不過，受惠疫情的概念股繼續受到追捧，如醫藥醫療平台阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、生物科技、互聯網平台股新東方在線（1797）、香港電視（1137），以及包裝食品、衛生用品如維達（3331）等逆市做好。

疫症留家打機 騰訊受惠

值得留意的是，騰訊（0700）昨跌不足1%，為表現最佳藍籌股。騰訊的走勢堅挺，有大戶托高該股支撐大市之嫌，但靠估之外，該股具受惠疫情概念。

內地農曆新年長假延長，疫情肆虐不利民眾出門，令遊戲大收旺場，特別手機遊戲，據業界觀察，幾乎所有主流產品的日活躍用戶數量（DAU）和用戶時長都出現顯著的按月上升，遊戲股具疫情概念。除了騰訊，其他具遊戲概念的股份如金山軟件（3888）、IGG（0799）的股價，昨天跌幅溫和，跌約2%；網龍（0777）及遊戲社區及平台心動（2400）逆市上升。

若看好遊戲股可以受惠疫情，理應選龍頭騰訊，但其作為指數重磅股，表現較受到市况影響，一旦大市沽壓加劇，亦未必可以獨善其身；尤其是跌勢若然持續，騰訊高企可能成為最後拋售的對象，出現追跌情况，因此可以留意金山軟件。金山軟件除了遊戲業務外，雲業務潛力更值得憧憬。隨着內地5G發展加快，社會、企業加大數據、人工智能應用，加上視頻、遊戲需求龐大，大大增加對雲端應用的需求，金山軟件可以得益。

金軟承接力不俗 候回吐吸

股價方面，月中金山軟件進一步轉強，迎頭趕上跑贏騰訊；昨低見23.8元止跌，守住上周低位，承接力不俗。不過，金山軟件仍處於調整階段，加上現水平與重要支持位約22元有一段距離，宜等待進一步回吐，或分段吸納。倘若低收21.5元則可考慮先行離場。

[劉思明 還看今朝]

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