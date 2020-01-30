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經濟
2020年1月30日星期四
技術取勝
投資策略
鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
醫藥用品股「疫市」漲 中國醫療炒高2.8倍
澳門度歲內地客跌八成
券商料節後現信貸缺口
花絮：港交所閉門敲鑼 李小加戴口罩派利市
神秘股東增持美聯 再起狙擊疑雲 每股平均作價僅1元多
康方生物業績披露不足 上市申請「打回頭」
大喜屋次日招股 孖展額1720萬未足額
受示威拖累 LV第4季港銷售跌四成
萬方家族辦公室斥逾億 入股WorkTech
華大酒店4億投得倫敦受保護建築物
卓悅大股東擬賣盤 今日復牌
內地上季手機出貨再挫15% 連跌11季 華為蟬聯冠軍
金管局：逆周期緩衝資本維持2%
黑石擬214億購回 安邦日本住宅投資組合
華置向甘比售債券組合 作價最多80億
蘋果季度利潤破紀錄 大中華區收入重拾增長
波音22年來首度全年見紅
受惠加價 麥當勞銷售勝預期
劉思明：疫情概念熱炒 遊戲股冷敲金山
梁志麟：鴿調難改 澳元後市弱
劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊
黃德几：日清食品多元化看俏
技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
劉思明：港股大跌縱喘定 沽壓不易消除
周顯：長期停牌如判小股東死刑
湯文亮：海洋公園 醫番都嘥藥費
將廣現確診肺炎 3組客取消睇樓 馬鞍山兩宗確診後二手交投冰封
施永青料疫症令樓市小陽春延後
傲形開放式400萬沽 5年實蝕28萬
富豪．山峯鼠年開齋 4房連車位4073萬沽
康城12期 暫如期下周二截標
停自由行 美聯料舖租最少跌15%
30萬元砌出270呎組合屋
前新市鎮城市規劃師陳達材：應效麥理浩訂10年建屋計劃
沙田定位「花園城市」 理念源於英國
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技術取勝：周大福或反覆下試6.5元
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【明報專訊】石四藥短線受制8.2元（圖）
海底撈上望33元阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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鼠年首日跌789點 海嘯後最差紅盤 恒指跌穿250天線 夜期曾失守二萬七
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