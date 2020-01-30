黃德几：日清食品多元化看俏

日清食品（1475）主要在內地和香港產銷即食麵，核心品牌包括合味道和出前一丁。集團積極豐富產品組合，推出更多口味的即食麵，亦開拓非即食麵類別，例如Kagome的合營業務，推出蔬菜汁及果汁，以及穀物麥片、薯片產品等，吸引不同顧客群。

集團早前與劉峰女士訂立合作協議，雙方將成立一家合營公司，分別持有合營公司81%權益和19%權益，而合營公司將於上海成立一家外商獨資企業。合營公司與中國外商獨資企業，將於內地從事進口及銷售日本品牌食品及飲料產品，並計劃於今年第二季度在上海開展業務。預計有關的合營安排，將讓集團得以在內地（包括上海及其他一線城市）進一步提供多元化產品。

內地業務擴張 攻東北地區

集團目前在內地業務正處於擴張階段，2019年首3季雖然人民幣兌港元匯率貶值，但內地收入按年升7.3%，按當地貨幣計更錄得升幅12.5%，至13.88億元，佔總收入的59.1%；分部盈利升四成至1.78億元。集團在華東、華北及西部地區的擴展方面取得進展；業務活動已擴展至上海周邊市場，並進一步擴展至浙江及江蘇等鄰近省份，同時亦擴闊至中國東北區一帶衛星城市。

過去兩個交易日呈大陽燭上揚，重上各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，惟現價明顯高於保歷加通道頂線料有較大阻力，可考慮6.3元吸納，反彈阻力7.2元，不跌穿5.7元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 焦點股]