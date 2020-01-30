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劉宇亮：推介鼠年四大利市板塊

【明報專訊】筆者先祝大家鼠年吉祥、萬事勝意、身體健康！一年之計在於春，以下這幾個板塊今年大家要多多注意。

（1）體育用品股：國務院《體育強國建設綱要》提出，到2020年，建立與全面建成小康社會相適應的體育發展新機制。到2035年，體育產業更大更活更優，成為國民經濟支柱性產業。加上中央力谷內需，體育用品消費股龍頭例如李寧（2331）、安踏（2020）繼續受惠。今年更是在奧運年，安踏為奧委會官方體育服裝供應商，提供包括2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會，助品牌進一步推向國際化。最近在巴黎時裝周，李寧再次走上天橋，在品牌主題秀上與國際巨星成龍合作走秀，要把品牌定位走向國際潮牌之路。

（2）內地券商股：中國證監會發布提案，在意打造內地「航母級」證券公司，對內地龍頭券商，推出一系列提升券商股本回報措施，包括降低券商融資成本、放鬆衍生工具限制、提升機構投資者在A股市場參與程度、改善新股註冊制和股市交易機制，提高券商包銷及利息收入、鼓勵券拓展財富管理業務。加上A股表現平穩向上，預計今年日均成交可超過5500億元人民幣，一眾大型券商股直接受惠，可留意中信證券（6030）、華泰證券（6886）。

留意染藍概念股

（3）染藍概念股：阿里巴巴（9988）重回香港作第二上市後，引發市場猜測其他大型中資概念股回歸香港市場的可行性，攜程、網易、百度先後傳出與港交所（0388）討論來港第二上市事宜。加上恒指公司預計5月季檢時會通過同股不同權股票（W股）在年內獲納入恒生指數成分股，引發基金、北水追逐，令一眾W股如美團（3680）、小米（1810）率先炒上。在1月大市已有9日成交過千億，故可預期今年市況會較往年旺，港交所股價有望再創高位。

（4）新經濟股：代表要數阿里及美團等，在新一年其餘有盈利能力的新經濟概念股將會是爆發的一年，如同程藝龍（0780）是網上訂車、船、機票和酒店的同程藝龍在上年首3季收入按年增加22.3%，純利按年升3.72倍，可惜在武漢肺炎肆虐下，對旅遊業生意有影響，等待股價先作調整再部署。平安好醫生（1833）的醫療健康平台，提供網上醫療、健康管理、藥物及健康產品銷售，而近年累積的龐大數據是未來醫療業務發展的基礎，去年虧損料收窄，估計今年底或明年可錄得盈利。新型冠狀病毒武漢肺炎案例近日急增，有大範圍擴散跡象，為避免受傳染，民眾有多作網上看診趨勢，利好網上醫療生意。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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